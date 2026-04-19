Скарамуччи: биткоин может достичь капитализации в $21 трлн

Основатель инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи выступил с весьма оптимистичным прогнозом относительно будущего биткоина, заявив, что рыночная капитализация первой криптовалюты потенциально может достигнуть $21 трлн. Это заявление прозвучало в контексте растущего интереса к биткоину как к цифровому аналогу золота и его роли в глобальной финансовой системе.

Скарамуччи подчеркивает, что биткоин, обладая ограниченным предложением в 21 миллион монет, демонстрирует характеристики, схожие с драгоценными металлами, такими как золото. В настоящее время общая рыночная капитализация золота оценивается примерно в $15 трлн. Если биткоин сможет сравняться с золотом по этому показателю, его стоимость значительно возрастет. Скарамуччи также отметил, что в случае, если биткоин превзойдет золото в качестве предпочтительного средства сбережения, его капитализация может превысить $15 трлн и достичь $21 трлн.

По мнению главы SkyBridge Capital, текущая рыночная капитализация биткоина, составляющая около $1,3 трлн, является лишь начальной стадией его развития. Он считает, что по мере увеличения принятия биткоина институциональными инвесторами и розничными пользователями, а также на фоне макроэкономической нестабильности и инфляционных рисков, его ценность будет неуклонно расти. Скарамуччи давно является сторонником биткоина, активно инвестируя в него через свои фонды и публично высказываясь в его поддержку.

Этот прогноз не является единичным. Многие аналитики и инвесторы видят в биткоине потенциал для значительного роста, особенно после одобрения спотовых биткоин-ETF в США, что открыло двери для более широкого участия институциональных инвесторов. Приток капитала через эти фонды уже оказал существенное влияние на цену биткоина, подтолкнув его к новым историческим максимумам. Однако, стоит отметить, что такие амбициозные прогнозы всегда сопряжены с высокой степенью неопределенности и зависят от множества факторов, включая регуляторную среду, технологическое развитие и глобальные экономические тренды.

«Биткоин — это цифровое золото, и его потенциал огромен», — заявил Энтони Скарамуччи.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ прогноз Скарамуччи означает потенциально значительный рост стоимости актива в долгосрочной перспективе. Увеличение капитализации биткоина до $21 трлн подразумевает кратный рост его цены, что делает инвестиции в BTC привлекательными, несмотря на текущую волатильность. Для майнеров это может означать повышение рентабельности добычи, поскольку рост цены биткоина напрямую влияет на доходы от майнинга. Однако важно помнить о рисках и регуляторных особенностях крипторынка в регионе, а также о необходимости диверсификации инвестиционного портфеля. Следует внимательно отслеживать изменения в законодательстве, касающемся криптовалют, чтобы минимизировать потенциальные риски и использовать возможности для роста капитала.