Стейблкоины не угрожают банковскому сектору в ближайшей перспективе, считают аналитики Moody's

Согласно недавнему анализу рейтингового агентства Moody's, стейблкоины вряд ли смогут существенно потеснить традиционные банки в ближайшем будущем. Основными причинами такого вывода названы запрет на доходные стейблкоины и хорошо развитая платежная инфраструктура, особенно в Соединенных Штатах.

В отчете Moody's подчеркивается, что существующие ограничения на стейблкоины, приносящие доход, играют ключевую роль в сдерживании их конкурентного потенциала. В отличие от традиционных банковских депозитов, которые предлагают проценты, большинство стейблкоинов не предоставляют держателям аналогичной доходности. Это снижает их привлекательность как инструмента для долгосрочного хранения средств, особенно для крупных инвесторов и корпораций, которые ищут способы приумножить капитал.

Кроме того, аналитики Moody's указывают на высокую эффективность и широкое распространение традиционных платежных систем в США. Такие системы, как FedNow, обеспечивают мгновенные и надежные переводы, что минимизирует потребность в альтернативных решениях, предлагаемых стейблкоинами. Развитая инфраструктура снижает стимулы для массового перехода на криптовалютные аналоги, поскольку существующие механизмы уже удовлетворяют основные потребности пользователей в скорости и безопасности транзакций.

В отчете также отмечается, что регуляторная неопределенность вокруг стейблкоинов продолжает оставаться значимым фактором. Отсутствие единого и четкого законодательного регулирования в различных юрисдикциях создает риски для эмитентов и пользователей, что препятствует их повсеместному внедрению. Банковский сектор, напротив, функционирует в условиях строгой и давно устоявшейся нормативной базы, что обеспечивает высокий уровень доверия и стабильности.

Несмотря на текущие выводы, Moody's признает потенциал стейблкоинов в долгосрочной перспективе, особенно если произойдут изменения в регулировании или появятся новые модели, способные предложить конкурентные преимущества перед традиционными финансовыми инструментами. Однако на данный момент агентство не видит непосредственной угрозы для банковской системы.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и стран СНГ выводы Moody's имеют важное значение. Хотя прямое влияние на локальный банковский сектор может быть менее выраженным из-за специфики регулирования и развития крипторынка в регионе, общие тенденции сохраняются. Отсутствие доходности у большинства стейблкоинов и развитая фиатная инфраструктура, даже если она не так совершенна, как в США, снижают их привлекательность как прямой замены банковским депозитам. Тем не менее, стейблкоины остаются важным инструментом для расчетов в криптовалютном пространстве, обхода санкций и сохранения капитала в условиях высокой инфляции или нестабильности национальных валют. Для майнеров и криптоинвесторов это означает, что стейблкоины по-прежнему будут выполнять свою основную функцию — моста между фиатным и криптомиром, а также средства сохранения стоимости, но не станут прямой заменой банковским вкладам в ближайшем будущем.