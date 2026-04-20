Криптовалюта XRP, находившаяся в нисходящем тренде с января, показала бычий сигнал индикатора SuperTrend. Аналитики видят потенциал для роста до $1.90, если актив преодолеет ключевое сопротивление на уровне $1.55.

XRP выходит из затяжного нисходящего тренда

Криптовалюта XRP, являющаяся одним из крупнейших альткоинов по рыночной капитализации, демонстрирует признаки потенциального разворота тренда после нескольких месяцев снижения. С января текущего года актив находился под давлением продавцов, опустившись с пиковых значений выше $2.40 до апрельских минимумов около $1.28. Этот период характеризовался значительным давлением на продажу на всём криптовалютном рынке, что отразилось и на динамике XRP, который торговался преимущественно в диапазоне $1.33–$1.45.

Однако, согласно данным аналитика Али Мартинеса, индикатор SuperTrend на дневном графике XRP впервые с 17 января подал бычий сигнал. Этот индикатор, отслеживающий направление тренда и выступающий в качестве динамической линии поддержки или сопротивления, на протяжении почти четырёх месяцев находился в режиме «продажи». Переход SuperTrend в бычью фазу указывает на ослабление медвежьего импульса и потенциальное восстановление контроля со стороны покупателей.

Значение бычьего сигнала SuperTrend

Бычий сигнал SuperTrend, зафиксированный на дневном графике XRP, является важным событием для инвесторов и трейдеров. Он свидетельствует о том, что после длительного периода нисходящего движения, вызванного общим рыночным давлением и распродажами, настроения на рынке XRP начинают меняться. Этот сигнал появился после того, как на прошлой неделе весь криптовалютный рынок испытал приток капитала, что привело к росту Биткойна выше $78 000 и перетоку средств в крупные альткоины.

По словам Али Мартинеса, закрытие дневной свечи XRP 17 апреля выше линии SuperTrend, на уровне $1.4, стало триггером для бычьего разворота индикатора. В настоящее время линия SuperTrend располагается ниже текущей цены, выступая в качестве динамической поддержки. Пока цена актива остаётся выше этой линии, индикатор будет продолжать сигнализировать о покупке, поддерживая восходящий тренд.

Ключевые уровни сопротивления и потенциал роста

Несмотря на обнадёживающий сигнал SuperTrend, для устойчивого ралли XRP необходимо преодолеть несколько ключевых уровней сопротивления. Аналитик Мартинес подчёркивает, что уровень $1.55 является критически важным для подтверждения устойчивости нового бычьего тренда. Преодоление этого уровня позволит XRP избежать очередного неудачного прорыва и закрепить восходящее движение.

Примерно 60% циркулирующего предложения XRP было приобретено по средней цене около $1.44. Это означает, что любое движение цены в диапазон $1.40–$1.45 сталкивается с сильным давлением со стороны держателей, которые стремятся выйти из позиций без убытков. Успешное закрытие дневной свечи выше $1.55, по мнению Мартинеса, устранит этот «навес» предложения и может спровоцировать ралли облегчения. В случае прорыва $1.55, следующей основной целью для XRP может стать отметка $1.90.

Что это значит для инвесторов и участников рынка в России и СНГ?

Для инвесторов и трейдеров из России и СНГ, следящих за рынком криптовалют, текущая ситуация с XRP представляет интерес. Бычий сигнал SuperTrend может указывать на потенциальную возможность для входа в позицию или увеличения существующей, если актив сможет преодолеть ключевые уровни сопротивления. Однако важно помнить о высокой волатильности криптовалютного рынка и проводить собственный анализ рисков. Регулирование криптовалют в странах СНГ, включая Россию, остаётся в стадии формирования, что добавляет определённые риски и ограничения для участников рынка.

Практическое замечание для инвесторов

Инвесторам, рассматривающим XRP, следует внимательно отслеживать динамику цены относительно уровня $1.55. Устойчивое закрепление выше этой отметки может подтвердить начало нового восходящего тренда. В противном случае, если XRP не сможет преодолеть это сопротивление, существует риск возврата к предыдущим диапазонам или дальнейшего снижения. Всегда используйте стратегии управления рисками и не инвестируйте больше, чем готовы потерять.