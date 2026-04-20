Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что биткоин может стать ответом на проблемы экономики страны, включая обесценивание фунта и стагнацию.

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс высказала мнение, что биткоин может сыграть важную роль в решении текущих экономических проблем страны. По её словам, британская экономика столкнулась с глубокими структурными проблемами, включая стагнацию, обесценивание национальной валюты и чрезмерную централизацию финансовой системы.

Трасс отметила, что фунт стерлингов теряет свою покупательную способность на фоне растущей инфляции и неэффективной монетарной политики. Эти факторы, по её мнению, подрывают доверие граждан к традиционной финансовой системе и создают почву для поиска альтернатив.

«Длительная экономическая стагнация отражает более глубокую проблему стабильности денежной системы», — заявила Трасс. Она подчеркнула, что именно эти опасения усилили её интерес к биткоину как к децентрализованному активу, который может стать защитой от инфляции и государственного контроля.

Бывший премьер также обратила внимание на растущую централизацию финансовых систем, которая, по её мнению, ограничивает свободу граждан и усиливает зависимость от государственных решений. В этом контексте биткоин представляется ей инструментом, способным вернуть контроль над финансами в руки отдельных людей.

Что это значит для России и СНГ? Заявления Лиз Трасс подчеркивают, что биткоин всё чаще воспринимается как альтернатива традиционным финансовым системам в условиях экономической нестабильности. Для жителей России и СНГ это может стать дополнительным аргументом в пользу использования криптовалюты как средства защиты сбережений от инфляции и девальвации национальных валют.