Энтони Помплиано прогнозирует мощный рост биткоина после коррекции

Соучредитель Morgan Creek Digital Энтони Помплиано считает, что текущая 40%-ная коррекция биткоина от пиковых значений может спровоцировать мощный рост, известный как «эффект рогатки», приводящий к обновлению исторических максимумов.

Коррекция биткоина и «эффект рогатки»

Известный инвестор и соучредитель Morgan Creek Digital, Энтони Помплиано, высказал мнение, что недавнее снижение стоимости биткоина на 40% от его максимальных значений может стать предвестником значительного роста. По его словам, этот феномен, который он называет «эффектом рогатки», подразумевает, что чем глубже и продолжительнее откат на рынке, тем более мощным и стремительным будет последующий подъем. Такая динамика, по мнению Помплиано, способна привести к обновлению исторических максимумов главной криптовалюты.

Исторически биткоин демонстрировал подобные паттерны поведения. После значительных коррекций, которые могли достигать 30-50% и более, актив часто восстанавливался, устанавливая новые ценовые рекорды. Это объясняется несколькими факторами: во-первых, такие падения «вымывают» слабых игроков с рынка, оставляя более устойчивых инвесторов; во-вторых, они создают привлекательные точки входа для новых капиталов, которые ожидают восстановления и дальнейшего роста. Помплиано, известный своим оптимистичным взглядом на биткоин, неоднократно подчеркивал его устойчивость и способность к быстрому восстановлению после периодов волатильности.

Контекст текущей рыночной ситуации

Текущая коррекция биткоина происходит на фоне нескольких факторов, включая макроэкономическую неопределенность, изменения в монетарной политике центральных банков и геополитические риски. Однако, несмотря на эти вызовы, фундаментальные показатели биткоина остаются сильными. Развитие инфраструктуры, рост институционального интереса, а также ограниченное предложение актива продолжают поддерживать долгосрочный бычий прогноз. Помплиано часто акцентирует внимание на том, что биткоин следует рассматривать как долгосрочный инвестиционный актив, а не как инструмент для краткосрочных спекуляций.

В контексте майнинга, коррекции цен на биткоин могут оказывать двойственное влияние. С одной стороны, падение стоимости актива снижает прибыльность майнинга, что может вынудить менее эффективных майнеров отключать оборудование. Это, в свою очередь, приводит к снижению хешрейта и сложности сети, делая майнинг более доступным для оставшихся участников. С другой стороны, долгосрочные инвесторы и крупные майнинговые компании могут использовать такие периоды для наращивания мощностей и накопления биткоинов по более низким ценам, ожидая будущего роста. Для российских и СНГ-майнеров, которые часто сталкиваются с переменчивым регулированием и стоимостью электроэнергии, такие периоды требуют особого внимания к операционным расходам и стратегическому планированию.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ прогноз Энтони Помплиано означает потенциальную возможность для стратегических покупок. Если «эффект рогатки» действительно проявится, текущие цены могут оказаться привлекательными для долгосрочного накопления биткоина. Важно помнить о необходимости диверсификации портфеля и оценки рисков, особенно в условиях нестабильной геополитической и экономической ситуации.

Майнерам в регионе следует внимательно отслеживать динамику хешрейта и сложности сети. В периоды коррекций, когда часть майнеров отключается, может временно улучшиться прибыльность для тех, кто остается в сети, благодаря снижению конкуренции. Это также может быть благоприятным временем для модернизации оборудования или расширения мощностей, если позволяют финансовые возможности и доступ к недорогой электроэнергии, с расчетом на будущий рост цены биткоина и восстановление прибыльности.

Частые вопросы

Что такое «эффект рогатки» в контексте биткоина?
«Эффект рогатки» — это концепция, предложенная Энтони Помплиано, которая предполагает, что чем сильнее и глубже коррекция цены биткоина, тем более мощным и стремительным будет последующий рост, способный привести к обновлению исторических максимумов.
Почему текущая коррекция биткоина может быть значимой?
Текущая 40%-ная коррекция от пиковых значений рассматривается как потенциальная точка для активации «эффекта рогатки», создавая условия для будущего мощного роста и привлекая новых инвесторов, которые ищут точки входа по более низким ценам.
Что делать майнеру из РФ/СНГ в текущей ситуации?
Майнерам из РФ/СНГ рекомендуется внимательно следить за хешрейтом и сложностью сети. Снижение конкуренции в период коррекции может временно повысить прибыльность, создавая возможности для модернизации оборудования или расширения мощностей в ожидании будущего роста цены биткоина.

