Криптобиржа Coinbase начала предоставлять кредиты под залог BTC, ETH и cbETH для пользователей из Великобритании. Услуга доступна в стейблкоине USDC на фоне формирования регуляторной базы для крипторынка в стране.

Криптобиржа Coinbase объявила о запуске новой услуги для пользователей из Великобритании — кредитов под залог криптовалют. В качестве обеспечения принимаются Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Coinbase Wrapped Staked ETH (cbETH), а выдаваемые средства поступают в стейблкоине USDC.

Новый продукт стал частью стратегии Coinbase по расширению своих кредитных услуг на международных рынках. Ранее аналогичные программы уже были запущены в США и некоторых других странах. Однако выход на британский рынок имеет особое значение на фоне активного формирования регуляторной базы для криптоиндустрии в Великобритании.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в настоящее время разрабатывает правила для криптовалютного сектора, которые должны обеспечить защиту инвесторов и предотвратить использование цифровых активов в незаконной деятельности. В этом контексте запуск регулируемой кредитной услуги Coinbase может стать важным шагом в легитимизации криптовалют в стране.

Пользователи смогут получить кредит в размере до 1 миллиона долларов США с коэффициентом кредитного плеча до 2,5x. Процентные ставки начинаются от 8,7% годовых, что делает предложение конкурентоспособным на фоне традиционных кредитных продуктов. При этом заёмщики сохраняют владение своими криптоактивами, что позволяет им продолжать участвовать в потенциальном росте их стоимости.

Что это значит

Для российских пользователей Coinbase запуск кредитной услуги в Великобритании может стать сигналом о дальнейшей институционализации крипторынка. Хотя прямого доступа к продукту у резидентов РФ нет, это демонстрирует растущий интерес крупных игроков к кредитованию под залог криптовалют. В перспективе подобные услуги могут появиться и на других рынках, включая страны СНГ, по мере развития регуляторной базы.