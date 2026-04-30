Майкл Сейлор, основатель компании MicroStrategy, крупнейшего корпоративного держателя биткоинов, заявил, что биткоин может достичь $10 млн при условии развития инструментов цифрового кредитования. По его мнению, это станет возможным, если биткоин станет основой для финансовой системы нового поколения.

Кто, сколько, когда

Сейлор сделал это заявление на конференции MicroStrategy World 2024, где он представил своё видение будущего биткоина. Он подчеркнул, что текущая капитализация биткоина в $1,3 трлн — это лишь начало. По его прогнозам, при развитии цифрового кредитования биткоин может достичь $10 млн за одну монету в течение следующих 10-15 лет.

Как это работает технически

Сейлор объяснил, что цифровое кредитование позволит использовать биткоин как обеспечение для кредитов. Это увеличит его ликвидность и спрос. Технически это будет реализовано через смарт-контракты и децентрализованные финансовые платформы (DeFi).

Реакция конкурентов

Конкуренты, такие как Ethereum и Solana, также активно развивают свои DeFi-платформы. Однако Сейлор считает, что биткоин имеет преимущество благодаря своей децентрализации и безопасности.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Российские майнеры могут извлечь выгоду из этого тренда. В регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, промышленный тариф составляет в среднем 3-5 ₽ за кВт·ч. Это делает майнинг биткоина более рентабельным. Кроме того, легализация майнинга через реестр ФНС позволяет майнерам работать в рамках закона.

В редакции MinerWorld отмечают, что рост цены биткоина до $10 млн может значительно увеличить выручку российских майнеров, особенно при текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.