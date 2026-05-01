Крипторынок потерял 4% за сутки после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о сохранении высокой ставки. Российские инвесторы столкнулись с падением рублёвой стоимости активов.

Крипторынок потерял 4% капитализации за сутки, опустившись до $1.1 трлн. Основной причиной стало заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о сохранении высокой ключевой ставки на уровне 5.25-5.5%. По курсу ЦБ РФ около 95 ₽ за $1 это означает снижение рублёвой стоимости криптоактивов для российских инвесторов.

Развёрнуто по фактам

После заседания Федеральной резервной системы 1 ноября Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США остаётся высокой, а экономика демонстрирует устойчивый рост. Это исключает снижение ставки в ближайшие месяцы. Крупные криптоактивы отреагировали мгновенным падением:

Bitcoin (BTC) потерял 3.5%, опустившись до $34,200

Ethereum (ETH) снизился на 4.2% до $1,780

Общая капитализация крипторынка сократилась на $45 млрд

Что говорят данные

Исторически высокая ставка ФРС негативно влияет на рискованные активы, включая криптовалюты. С марта 2022 года, когда начался цикл повышения ставки, Bitcoin потерял 40% стоимости. При этом майнинг в России, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, остаётся рентабельным даже при текущих ценах.

Прогноз и риски

Аналитики ожидают сохранения высокой ставки до середины 2024 года. Это может привести к дальнейшему снижению интереса институциональных инвесторов к крипторынку. В редакции MinerWorld отмечают, что российские майнеры могут компенсировать падение доходов за счёт низких тарифов на электроэнергию в Сибири и на Дальнем Востоке.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов падение курса криптоактивов означает снижение рублёвой стоимости портфелей. Однако майнеры, работающие в регионах с низкими тарифами на электроэнергию, таких как Иркутская область и Красноярский край, сохраняют рентабельность. Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», доходы от майнинга подлежат налогообложению по ставке 13% для физических лиц и 20% для юридических.