Крипторынок рухнул на фоне заявлений Пауэлла: что делать российским инвесторам

Крипторынок потерял 4% за сутки после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о сохранении высокой ставки. Российские инвесторы столкнулись с падением рублёвой стоимости активов.

Крипторынок потерял 4% капитализации за сутки, опустившись до $1.1 трлн. Основной причиной стало заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о сохранении высокой ключевой ставки на уровне 5.25-5.5%. По курсу ЦБ РФ около 95 ₽ за $1 это означает снижение рублёвой стоимости криптоактивов для российских инвесторов.

Развёрнуто по фактам

После заседания Федеральной резервной системы 1 ноября Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США остаётся высокой, а экономика демонстрирует устойчивый рост. Это исключает снижение ставки в ближайшие месяцы. Крупные криптоактивы отреагировали мгновенным падением:

  • Bitcoin (BTC) потерял 3.5%, опустившись до $34,200
  • Ethereum (ETH) снизился на 4.2% до $1,780
  • Общая капитализация крипторынка сократилась на $45 млрд

Что говорят данные

Исторически высокая ставка ФРС негативно влияет на рискованные активы, включая криптовалюты. С марта 2022 года, когда начался цикл повышения ставки, Bitcoin потерял 40% стоимости. При этом майнинг в России, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, остаётся рентабельным даже при текущих ценах.

Прогноз и риски

Аналитики ожидают сохранения высокой ставки до середины 2024 года. Это может привести к дальнейшему снижению интереса институциональных инвесторов к крипторынку. В редакции MinerWorld отмечают, что российские майнеры могут компенсировать падение доходов за счёт низких тарифов на электроэнергию в Сибири и на Дальнем Востоке.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов падение курса криптоактивов означает снижение рублёвой стоимости портфелей. Однако майнеры, работающие в регионах с низкими тарифами на электроэнергию, таких как Иркутская область и Красноярский край, сохраняют рентабельность. Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», доходы от майнинга подлежат налогообложению по ставке 13% для физических лиц и 20% для юридических.

Частые вопросы

Как падение крипторынка скажется на российских инвесторах?
Российские инвесторы столкнутся с падением рублёвой стоимости криптоактивов. При курсе ЦБ РФ около 95 ₽ за $1 это означает снижение доходов от инвестиций.
Остаётся ли майнинг рентабельным в России?
Майнинг в России остаётся рентабельным благодаря низким промышленным тарифам на электроэнергию в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.
Какие налоги платят российские майнеры?
Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», доходы от майнинга в России облагаются налогом по ставке 13% для физических лиц и 20% для юридических лиц.

