Рынок токенизированных активов вырос на 420% за 15 месяцев: что стоит за бумом

Рынок токенизированных активов вырос на 420% с начала 2025 года, достигнув капитализации $15 млрд. Основной драйвер — токенизированные казначейские облигации США.

Рынок токенизированных активов вырос на 420% за 15 месяцев: что стоит за бумом

Почему рынок токенизированных активов (RWA) демонстрирует рекордный рост, и как это повлияет на российских инвесторов?

Триггер события

С начала 2025 года капитализация рынка токенизированных активов выросла на 420%, достигнув $15 млрд. Основной драйвер роста — токенизированные казначейские облигации США, чья капитализация увеличилась с $3.9 млрд до $15 млрд за 15 месяцев. Этот рост стал возможным благодаря нормативной ясности в ключевых юрисдикциях, включая США и ЕС, где регуляторы начали активно поддерживать токенизацию активов.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году рынок токенизированных активов находился в зачаточном состоянии, с капитализацией менее $1 млрд. К 2023 году он достиг $2.5 млрд, но рост был ограничен отсутствием чётких регуляторных рамок. В 2024 году, после принятия ряда законодательных инициатив в США и ЕС, рынок начал активно развиваться, достигнув $3.9 млрд к началу 2025 года. Нынешний рост на 420% стал самым значительным за всю историю рынка RWA.

Цифры, которые меняют картину

  • Капитализация токенизированных казначейских облигаций США: $15 млрд (рост на 285% с начала 2025 года).
  • Общий объём рынка RWA: $15 млрд (рост на 420% за 15 месяцев).
  • Количество активных проектов в сфере RWA: более 50 (в 2020 году — менее 10).

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Российские инвесторы могут использовать токенизированные активы для диверсификации портфеля, особенно в условиях нестабильности рубля (курс ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1). В редакции MinerWorld отмечают, что рост рынка RWA может стимулировать развитие аналогичных проектов в России, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч.

Токенизация активов открывает новые возможности для российских инвесторов, позволяя им участвовать в глобальных рынках через блокчейн-технологии. Однако важно учитывать действующее регулирование РФ, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который определяет правовые рамки для таких операций.

Частые вопросы

Как токенизированные активы влияют на российских инвесторов?
Российские инвесторы могут использовать токенизированные активы для диверсификации портфеля, особенно в условиях нестабильности рубля. Токенизация позволяет участвовать в глобальных рынках через блокчейн-технологии.
Какие регионы РФ наиболее перспективны для развития проектов RWA?
Регионы с дешёвой электроэнергией, такие как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, наиболее перспективны для развития проектов RWA.
Какое регулирование РФ касается токенизированных активов?
Действующее регулирование РФ включает ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который определяет правовые рамки для операций с токенизированными активами.

    Похожие новости