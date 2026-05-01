Почему рынок токенизированных активов (RWA) демонстрирует рекордный рост, и как это повлияет на российских инвесторов?

Триггер события

С начала 2025 года капитализация рынка токенизированных активов выросла на 420%, достигнув $15 млрд. Основной драйвер роста — токенизированные казначейские облигации США, чья капитализация увеличилась с $3.9 млрд до $15 млрд за 15 месяцев. Этот рост стал возможным благодаря нормативной ясности в ключевых юрисдикциях, включая США и ЕС, где регуляторы начали активно поддерживать токенизацию активов.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году рынок токенизированных активов находился в зачаточном состоянии, с капитализацией менее $1 млрд. К 2023 году он достиг $2.5 млрд, но рост был ограничен отсутствием чётких регуляторных рамок. В 2024 году, после принятия ряда законодательных инициатив в США и ЕС, рынок начал активно развиваться, достигнув $3.9 млрд к началу 2025 года. Нынешний рост на 420% стал самым значительным за всю историю рынка RWA.

Цифры, которые меняют картину

Капитализация токенизированных казначейских облигаций США: $15 млрд (рост на 285% с начала 2025 года).

Общий объём рынка RWA: $15 млрд (рост на 420% за 15 месяцев).

Количество активных проектов в сфере RWA: более 50 (в 2020 году — менее 10).

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Российские инвесторы могут использовать токенизированные активы для диверсификации портфеля, особенно в условиях нестабильности рубля (курс ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1). В редакции MinerWorld отмечают, что рост рынка RWA может стимулировать развитие аналогичных проектов в России, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч.

Токенизация активов открывает новые возможности для российских инвесторов, позволяя им участвовать в глобальных рынках через блокчейн-технологии. Однако важно учитывать действующее регулирование РФ, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который определяет правовые рамки для таких операций.