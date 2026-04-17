Биткоин вступил в фазу прорыва, характерную для классического бычьего разворота, что открывает путь к потенциальному росту до $90 000. Такой прогноз основан на анализе рыночной динамики и активности крупных игроков, известных как «киты».

За последние 30 дней киты поглотили объем биткоинов, превышающий ежедневную эмиссию в 20 раз. Это свидетельствует о значительном увеличении спроса со стороны крупных инвесторов, что часто предшествует существенному росту цены.

Текущая ситуация напоминает предыдущие периоды накопления, которые предшествовали масштабным ралли на рынке криптовалют. Например, аналогичные тенденции наблюдались перед ростом BTC в 2020 и 2021 годах.

Рынок также реагирует на общее улучшение макроэкономических условий и снижение волатильности, что делает биткоин более привлекательным для институциональных инвесторов.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров активность китов может быть сигналом к укреплению позиций на рынке. Увеличение спроса на биткоин со стороны крупных игроков часто приводит к росту его стоимости, что может быть выгодно как для долгосрочных инвесторов, так и для майнеров, получающих доход от добычи криптовалюты.