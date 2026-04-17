Биткоин может достичь $125 000 на фоне переговоров США и Ирана

На фоне переговоров между США и Ираном аналитики прогнозируют рост биткоина до $125 000. Низкие ставки финансирования указывают на сильные короткие позиции против BTC.

На фоне переговоров между США и Ираном аналитики прогнозируют рост биткоина до $125 000. Низкие ставки финансирования указывают на сильные короткие позиции против BTC.

Контекст ситуации

Переговоры между США и Ираном, направленные на снижение напряжённости в регионе, вызвали волну оптимизма на финансовых рынках. Инвесторы начали активно перераспределять активы в сторону более рискованных инструментов, включая криптовалюты.

Как отмечает Даниэль Рейс-Фариа из ZeroStack, текущие ставки финансирования на рынке биткоина достигли минимумов 2023 года. Это свидетельствует о том, что значительная часть участников рынка занимает короткие позиции против BTC.

Потенциальный сценарий

Если цена биткоина продолжит расти, это может спровоцировать массовое закрытие коротких позиций. Такой сценарий, известный как «короткое сжатие», способен значительно ускорить восходящий тренд.

Аналитики считают, что в случае успешного завершения переговоров между США и Ираном, биткоин может достичь отметки $125 000. Этот прогноз основан на исторических данных о реакции криптовалютного рынка на геополитические события.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров текущая ситуация представляет как возможности, так и риски. С одной стороны, рост биткоина может принести значительную прибыль. С другой стороны, повышенная волатильность требует осторожного подхода к управлению рисками.