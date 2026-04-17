Аналитики выделили три ключевых фактора, необходимых для удержания биткоином уровня выше $76 000: возврат к этой отметке, устойчивый объём покупок на спотовом рынке и постоянные притоки в биткоин-ETF.

Согласно мнению аналитиков, для того чтобы биткоин смог закрепиться выше уровня $76 000 и продолжить рост к новым максимумам, необходимо выполнение трёх ключевых условий. Эти факторы включают возврат к отметке $76 000, устойчивый объём покупок на спотовом рынке и постоянные притоки средств в биткоин-ETF.

Возврат к уровню $76 000

Первым и основным условием является возврат биткоина к уровню $76 000. Этот уровень стал важным психологическим барьером для инвесторов, и его преодоление может стать сигналом для дальнейшего роста. Аналитики отмечают, что удержание цены выше этой отметки будет свидетельствовать о силе текущего тренда.

Устойчивый объём покупок на спотовом рынке

Вторым ключевым фактором является устойчивый объём покупок на спотовом рынке. Это означает, что инвесторы должны активно покупать биткоин на биржах, что будет поддерживать цену на высоком уровне. Устойчивый спрос на спотовом рынке является важным индикатором для долгосрочного роста.

Постоянные притоки в биткоин-ETF

Третьим условием являются постоянные притоки средств в биткоин-ETF. Эти финансовые инструменты стали популярным способом инвестирования в криптовалюту, и их успех напрямую влияет на цену биткоина. Аналитики подчёркивают, что устойчивые притоки в ETF будут способствовать дальнейшему росту рынка.

Что это значит

Для инвесторов из России и СНГ выполнение этих условий может стать сигналом для увеличения инвестиций в биткоин. Удержание цены выше $76 000, устойчивый спрос на спотовом рынке и постоянные притоки в ETF будут свидетельствовать о силе текущего тренда и могут привести к новым историческим максимумам.