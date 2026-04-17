Рынок биткоина пережил значительные колебания на фоне роста цены криптовалюты выше отметки $75 тыс. За последние сутки объем ликвидаций на рынке BTC превысил $283 млн, что стало результатом короткого сжатия (short squeeze).

Короткое сжатие происходит, когда трейдеры, открывшие короткие позиции (ставящие на снижение цены), вынуждены закрывать их из-за резкого роста стоимости актива. Это, в свою очередь, усиливает восходящее движение цены. В случае с биткоином такой сценарий развернулся после того, как криптовалюта преодолела уровень $75 тыс.

Несмотря на активность на фьючерсном рынке, спотовый спрос остается относительно слабым. Это ограничивает потенциал дальнейшего роста цены BTC. В настоящее время биткоин консолидируется в диапазоне между $73 тыс. и $75 тыс., ожидая новых сигналов от рынка.

Аналитики отмечают, что подобные ситуации часто возникают на рынке криптовалют, особенно в периоды высокой волатильности. Ликвидации могут как усиливать тренд, так и становиться предвестником коррекции, если крупные игроки начинают фиксировать прибыль.

Что это значит

Для российских инвесторов и трейдеров текущая ситуация на рынке биткоина служит напоминанием о важности управления рисками. Короткие сжатия и массовые ликвидации могут привести как к резкому росту, так и к падению цен, что требует осторожности при открытии позиций. Рекомендуется следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, а также учитывать влияние спотового спроса на динамику рынка.