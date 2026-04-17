Экс-глава Минфина США предупредил о риске краха рынка гособлигаций

Бывший министр финансов США Генри Полсон заявил о необходимости подготовки к потенциальному кризису на рынке государственных облигаций страны.

Генри Полсон, занимавший пост министра финансов США в 2006-2009 годах, выступил с предупреждением о возможном крахе рынка государственных облигаций страны. По его словам, кризис может быть крайне резким и разрушительным, поэтому важно заранее подготовиться к такому сценарию.

"Когда это произойдёт, последствия будут крайне тяжёлыми, поэтому мы должны быть готовы к такому развитию событий", — заявил Полсон. Он призвал разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации, чтобы минимизировать ущерб для экономики.

Рынок государственных облигаций США, известный как Treasuries, является крупнейшим в мире. На нём обращаются долговые обязательства американского правительства, которые считаются одним из самых надёжных активов. Однако в последнее время эксперты всё чаще говорят о рисках, связанных с растущим госдолгом США и высокой инфляцией.

Ситуация на рынке Treasuries напрямую влияет на глобальную финансовую систему, включая рынки криптовалют. В случае кризиса инвесторы могут начать массово переводить средства в альтернативные активы, такие как биткоин и золото. Это может привести к значительным колебаниям цен на крипторынке.

Что это значит для России и СНГ? Кризис на рынке гособлигаций США может вызвать волну нестабильности на мировых финансовых рынках. Российским инвесторам стоит внимательно следить за развитием ситуации и диверсифицировать свои портфели, чтобы минимизировать риски. Криптовалюты могут стать одним из инструментов защиты капитала в условиях неопределённости.

Частые вопросы

Что произошло на рынке гособлигаций США?
Экс-министр финансов США Генри Полсон предупредил о риске краха рынка государственных облигаций страны из-за растущего госдолга и инфляции.
Почему это важно для криптовалют?
Кризис на рынке Treasuries может вызвать отток капитала в альтернативные активы, такие как биткоин, что приведёт к значительным колебаниям цен на крипторынке.
Что делать инвесторам из России и СНГ?
Следить за развитием ситуации на рынке гособлигаций США и диверсифицировать портфель, чтобы минимизировать риски. Криптовалюты могут стать инструментом защиты капитала.

    Похожие новости