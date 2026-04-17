За последнюю неделю криптовалюта XRP продемонстрировала более высокую доходность по сравнению с биткоином (BTC) и эфиром (ETH). Однако аналитики отмечают, что низкие торговые объёмы могут сдерживать дальнейший рост актива, сигнализируя о фазе консолидации на рынке.

По данным CoinMarketCap, за семь дней курс XRP вырос на 8,5%, тогда как BTC и ETH показали прирост на 3,2% и 4,7% соответственно. Несмотря на это, объёмы торгов XRP остаются ниже средних значений, что указывает на отсутствие активного интереса со стороны крупных игроков.

Эксперты связывают текущую динамику XRP с ожиданиями инвесторов относительно позитивного исхода судебного разбирательства между Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В то же время, отсутствие значительного увеличения объёмов торгов может свидетельствовать о том, что рынок ожидает более чётких сигналов для продолжения роста.

Исторически низкие объёмы торгов часто предшествуют периодам консолидации, когда цена актива стабилизируется после резкого движения. В случае с XRP это может означать, что текущий рост носит временный характер и требует подтверждения в виде увеличения активности на рынке.

Что это значит

Для инвесторов из России и СНГ текущая ситуация с XRP представляет собой как возможность, так и риск. С одной стороны, актив демонстрирует положительную динамику, что может привлечь внимание краткосрочных трейдеров. С другой стороны, низкие объёмы торгов и неопределённость, связанная с судебным процессом Ripple против SEC, требуют осторожности. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за новостями и рыночными трендами, прежде чем принимать решения о покупке или продаже XRP.