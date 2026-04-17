Правительство США перевело $606 000 в биткоинах, связанных с взломом Bitfinex в 2016 году, на Coinbase. Bitfinex планирует использовать возвращенные средства для погашения токенов Recovery Right Tokens и выкупа токенов UNUS SED LEO.

Правительство США перевело криптовалюту на сумму $606 000, связанную с взломом биржи Bitfinex в 2016 году, на платформу Coinbase. Эти средства были частью активов, изъятых в ходе расследования одного из крупнейших инцидентов в истории криптоиндустрии.

Bitfinex заявил, что планирует использовать возвращенные биткоины для погашения всех токенов Recovery Right Tokens (RRT). Кроме того, не менее 80% оставшихся чистых доходов будут направлены на выкуп и сжигание собственного токена биржи — UNUS SED LEO.

Взлом Bitfinex произошел в августе 2016 года, когда злоумышленники похитили около 120 000 BTC, что на тот момент составляло более $72 млн. С тех пор правоохранительные органы активно занимались поиском украденных средств, и часть из них удалось вернуть.

Перевод средств на Coinbase может указывать на намерение правительства продать эти активы через платформу. Это не первый случай, когда государственные органы используют криптобиржи для реализации конфискованных цифровых активов.

Что это значит

Для пользователей Bitfinex это событие является важным шагом в процессе восстановления после взлома. Возвращение средств позволит бирже выполнить обязательства перед держателями токенов RRT и укрепить доверие к своему собственному токену UNUS SED LEO. Для криптосообщества в целом это напоминание о важности безопасности и роли правоохранительных органов в борьбе с киберпреступностью.