Акции MicroStrategy (MSTR) подскочили более чем на 12% после того, как цена биткоина превысила $77 000. Рост произошел на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке и активной стратегии компании по накоплению BTC.

Резкий рост MicroStrategy и биткоина

Акции компании MicroStrategy (MSTR), крупнейшего корпоративного держателя биткоинов, продемонстрировали значительный рост, подскочив более чем на 12% за торговую сессию. Этот скачок произошел синхронно с тем, как цена биткоина (BTC) преодолела отметку в $77 000, что стало важным событием на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках, вызванной геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Текущий рост MicroStrategy является продолжением позитивной динамики, наблюдаемой в апреле. Ранее компания отчиталась о «биткоин-прибыли» в размере $1,3 млрд, связанной с восстановлением стоимости ее криптоактивов. Это произошло, несмотря на то, что компания по-прежнему фиксирует значительные нереализованные убытки от предыдущих кварталов, когда биткоин торговался по более низким ценам.

Биткоин, в свою очередь, успешно преодолел ключевые уровни сопротивления в диапазоне $70 000 – $75 000, ненадолго закрепившись выше $77 000. Этот прорыв спровоцировал так называемое «шорт-сквиз», вынудив многих продавцов, игравших на понижение, закрывать свои позиции. Данные по деривативам за эту неделю показали ликвидацию коротких позиций на сотни миллионов долларов, что свидетельствует о том, что трейдеры были застигнуты врасплох ралли, поскольку спотовые цены приблизились к историческим максимумам.

Геополитический фон и стратегия накопления BTC

Последний этап ралли биткоина разворачивается на фоне сигналов о возможном ослаблении напряженности между Ираном и США. После нескольких недель конфликта, который вызвал волнения на мировых рынках, стороны демонстрируют осторожный прогресс в деэскалации. Тегеран заявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства в рамках соглашения о прекращении огня, связанного с новым перемирием между Израилем и Ливаном. При этом Вашингтон сохраняет военно-морскую блокаду до достижения более широкого мирного соглашения.

Бывший президент Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт «скоро закончится», в то время как переговорщики рассматривают возможность второго раунда переговоров после того, как первый саммит не привел к всеобъемлющему соглашению.

MicroStrategy продолжает агрессивно наращивать свои биткоин-активы. Ранее на этой неделе компания приобрела 13 927 BTC на сумму около $1 млрд. Это увеличило общий объем ее биткоин-резервов до 780 897 BTC. Приобретение было полностью профинансировано за счет программы продажи акций STRC «на рынке» (ATM), при этом средняя цена покупки составила около $71 902 за монету, а совокупная себестоимость всех активов — примерно $59 млрд.

«Двигатель капитала» компании демонстрирует ускорение. Только в период с 6 по 12 апреля MicroStrategy получила более $1 млрд чистой выручки от продажи более 10 миллионов привилегированных акций STRC. Этот импульс сохранился и на текущей неделе, когда за один торговый день объем торгов акциями STRC превысил $1 млрд, при этом 100% сделок проходили выше номинальной стоимости $100, что позволило активировать программу ATM. Это обеспечило привлечение около $796 млн свежего капитала и потенциальную покупку более 10 000 BTC за один день, что значительно превышает ежедневное предложение от майнинга.

Ключевым показателем, подчеркивающим это ускорение, является «коэффициент захвата» (capture rate) — процент соответствующего объема торгов, конвертированного в выручку. Он вырос с 45% в начале марта до 81% на прошлой неделе, что свидетельствует о все более агрессивном исполнении и сильном институциональном спросе. MicroStrategy в настоящее время является доминирующим игроком в корпоративном накоплении биткоинов. Из 47 435 BTC, добавленных в корпоративные казначейства в марте, примерно 44 377 BTC пришлись исключительно на MicroStrategy.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Рост акций MicroStrategy и биткоина на фоне деэскалации на Ближнем Востоке подчеркивает чувствительность крипторынка к геополитическим событиям и макроэкономическим факторам. Для инвесторов из России и СНГ это служит напоминанием о важности диверсификации портфеля и отслеживания как внутренних, так и внешних новостей. Укрепление позиций биткоина как «цифрового золота» в периоды неопределенности может быть привлекательным, но высокая волатильность сохраняется.

Для майнеров, особенно в условиях приближающегося халвинга, рост цены биткоина является крайне позитивным сигналом. Увеличение стоимости добываемой монеты компенсирует потенциальное снижение вознаграждения за блок и помогает поддерживать рентабельность операций. Активная покупка биткоина такими крупными игроками, как MicroStrategy, способствует поддержанию спроса и может служить индикатором долгосрочного бычьего тренда, что важно для планирования инвестиций в новое оборудование и расширения мощностей.