Эксперты утверждают, что сеть Lightning Network поддаётся восстановлению и предлагают новый взгляд на недавние дебаты о квантовых угрозах.

Сеть Lightning Network, разработанная для масштабирования биткоина, продолжает вызывать споры среди экспертов. Недавние дискуссии о потенциальных квантовых угрозах привели к заявлениям о том, что сеть может быть «безнадёжно сломанной». Однако аналитики утверждают, что это не так.

Эксперт Shell подчеркивает, что сеть Lightning Network поддаётся восстановлению и предлагает альтернативный взгляд на текущие дебаты. По его мнению, проблемы, связанные с квантовыми вычислениями, могут быть решены с помощью технических обновлений и улучшений протокола.

Lightning Network была создана для увеличения пропускной способности сети биткоина, позволяя проводить больше транзакций с меньшими комиссиями. Однако её сложность и зависимость от состояния каналов вызывают вопросы о долгосрочной устойчивости.

Shell предлагает рассматривать текущие проблемы как вызовы, которые могут быть преодолены с помощью инноваций. Он также призывает сообщество сосредоточиться на разработке решений, а не на пессимистичных прогнозах.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ новости о возможных проблемах Lightning Network могут вызвать беспокойство. Однако эксперты уверены, что сеть продолжит развиваться и улучшаться. Это важно для тех, кто использует Lightning Network для быстрых и дешёвых транзакций с биткоином.