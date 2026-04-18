СРОЧНО Крупный взлом на $290 млн затронул Ethereum и Arbitrum
Магазин
LIVE
BTC $75,097 ▼ 1.54% ETH $2,314 ▼ 2.02% BNB $620.09 ▼ 2.23% SOL $84.71 ▼ 2.84% XRP $1.4200 ▼ 1.33% TON $1.2900 ▼ 7.81%
Технологии 1 мин

Сеть Lightning Network не является «безнадёжно сломанной», считают эксперты

Эксперты утверждают, что сеть Lightning Network поддаётся восстановлению и предлагают новый взгляд на недавние дебаты о квантовых угрозах.

#BTC
Сеть Lightning Network, разработанная для масштабирования биткоина, продолжает вызывать споры среди экспертов. Недавние дискуссии о потенциальных квантовых угрозах привели к заявлениям о том, что сеть может быть «безнадёжно сломанной». Однако аналитики утверждают, что это не так.

Эксперт Shell подчеркивает, что сеть Lightning Network поддаётся восстановлению и предлагает альтернативный взгляд на текущие дебаты. По его мнению, проблемы, связанные с квантовыми вычислениями, могут быть решены с помощью технических обновлений и улучшений протокола.

Lightning Network была создана для увеличения пропускной способности сети биткоина, позволяя проводить больше транзакций с меньшими комиссиями. Однако её сложность и зависимость от состояния каналов вызывают вопросы о долгосрочной устойчивости.

Shell предлагает рассматривать текущие проблемы как вызовы, которые могут быть преодолены с помощью инноваций. Он также призывает сообщество сосредоточиться на разработке решений, а не на пессимистичных прогнозах.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ новости о возможных проблемах Lightning Network могут вызвать беспокойство. Однако эксперты уверены, что сеть продолжит развиваться и улучшаться. Это важно для тех, кто использует Lightning Network для быстрых и дешёвых транзакций с биткоином.

Частые вопросы

Что произошло с Lightning Network?
Эксперты обсуждают потенциальные проблемы сети Lightning Network, связанные с квантовыми угрозами, но утверждают, что сеть можно восстановить.
Почему это важно для пользователей?
Lightning Network используется для быстрых и дешёвых транзакций с биткоином, поэтому её устойчивость важна для многих пользователей.
Что делать пользователям Lightning Network?
Эксперты рекомендуют следить за обновлениями сети и не паниковать, так как проблемы могут быть решены с помощью технических улучшений.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости