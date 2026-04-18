Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф выступил с резкой критикой в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, обвинив его в распространении ложной информации. По словам Галибафа, Трамп сделал «семь заявлений за один час, и все семь оказались ложью». Это заявление прозвучало вскоре после того, как американский фондовый индекс S&P 500 продемонстрировал рекордное восстановление с 1982 года, что указывает на сложную взаимосвязь между геополитикой и мировыми финансовыми рынками.

Что произошло?

Мохаммад Багер Галибаф опубликовал свои заявления в социальных сетях X и Telegram, оспаривая американскую трактовку ситуации вокруг Ормузского пролива. Он категорически отверг утверждения о том, что США получили какое-либо преимущество благодаря публичным заявлениям, и выразил несогласие с условиями прекращения огня, которые, по его мнению, не соответствуют интересам Ирана.

Представитель Ирана чётко обозначил несколько конкретных претензий. Он опроверг любые предположения о том, что Соединённые Штаты получили превосходство в регионе благодаря своим публичным заявлениям. В своём сообщении Галибаф заявил:

«Вашингтон не выиграл войну с помощью этой лжи, и они, безусловно, ни к чему не придут на переговорах».

Спикер парламента также предупредил о возможных ответных мерах со стороны Ирана. Он подчеркнул, что в случае продолжения блокады Ормузский пролив не останется открытым. По его словам, транзит всех судов через этот стратегически важный водный путь будет осуществляться по маршруту, установленному Тегераном, и потребует специального разрешения и строгой координации с вооружёнными силами страны.

Галибаф добавил, что вопросы открытия или закрытия пролива, а также правила его регулирования, будут определяться «на месте, а не в социальных сетях». Это подчёркивает решимость Ирана отстаивать свой суверенитет и контроль над ключевыми морскими путями.

Споры вокруг иранских резервов

Иранская сторона также опровергла заявления Трампа о достижении соглашения по передаче обогащённого урана. Галибаф назвал это утверждение полностью не соответствующим действительности, заявив, что иранский обогащённый уран «ни в коем случае не будет передан куда-либо». Власти Ирана расценивают любую морскую блокаду как прямое нарушение режима прекращения огня.

Позицию Галибафа поддержал представитель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана в интервью телеканалу Al Jazeera. Он подтвердил строгий запрет на вывоз урана из страны и отметил явное расхождение между заявлениями США в социальных сетях и реальным положением дел.

Реакция рынков на геополитическую напряжённость

Иран объявил Ормузский пролив открытым 17 апреля, что стало одним из ключевых условий Тегерана после прекращения огня в Ливане. Однако это решение не привело к восстановлению нормального судоходства в регионе, что создало дополнительную неопределённость.

Нефтяные рынки отреагировали на эти события резким падением. Цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 9%, достигнув отметки $90,38 за баррель. Американская нефть также подешевела на 11,4%, до $83,85. Такая волатильность на энергетических рынках является прямым следствием геополитической нестабильности, поскольку Ормузский пролив является критически важным маршрутом для мировых поставок нефти.

В контексте этих событий, рост курса биткоина может быть интерпретирован как реакция инвесторов на усиление геополитической напряжённости. В периоды неопределённости традиционные активы, такие как акции и нефть, часто демонстрируют снижение, в то время как децентрализованные активы, такие как биткоин, могут восприниматься как «убежище» от инфляции и политических рисков. Это подтверждает статус BTC как потенциального защитного актива в условиях глобальной нестабильности.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ?

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ геополитические события на Ближнем Востоке имеют прямое значение. Рост напряжённости в таких ключевых регионах, как Ормузский пролив, может привести к дальнейшей волатильности на мировых рынках нефти, что, в свою очередь, влияет на курс рубля и общую экономическую ситуацию. В условиях повышенной неопределённости, биткоин может продолжать демонстрировать свою роль как альтернативного актива, привлекающего капитал, ищущий защиты от инфляции и традиционных рисков. Майнерам стоит учитывать, что колебания цен на энергоносители могут косвенно влиять на стоимость электроэнергии, хотя прямое влияние на операционные расходы ASIC-майнинга в РФ/СНГ обычно более стабильно благодаря внутренним тарифам. Тем не менее, общая рыночная динамика BTC, вызванная геополитикой, остаётся ключевым фактором для прибыльности майнинга.