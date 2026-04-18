MicroStrategy меняет подход к дивидендам

Компания MicroStrategy, известная своей стратегией активного накопления биткоинов, инициировала предложение об изменении графика выплат дивидендов по своим привилегированным акциям STRC. Руководство компании предлагает перейти от ежемесячных выплат к полумесячному формату, что означает удвоение частоты распределения капитала среди инвесторов. При этом годовая доходность по этим акциям сохранится на уровне 11,5%.

Предварительные документы, касающиеся этого изменения, были представлены 17 апреля 2026 года. Окончательное решение будет принято акционерами в ходе ежегодного собрания, запланированного на 8 июня 2026 года.

Причины изменения регламента выплат

Действующий ежемесячный график выплат дивидендов, по мнению MicroStrategy, приводит к предсказуемым колебаниям котировок акций STRC. Каждый раз после выплаты дивидендов наблюдается падение цены актива, поскольку инвесторы, получившие средства, часто продают часть своих бумаг. Затем следует период восстановления, когда новые покупатели входят на рынок в ожидании следующего цикла выплат.

Переход на полумесячные выплаты призван сгладить эти ценовые скачки. Разделение каждой дивидендной выплаты на две меньшие и более частые должно уменьшить амплитуду колебаний, стабилизируя стоимость акций STRC вблизи номинальной отметки в $100. Это, в свою очередь, повысит ликвидность актива на рынке и сделает его более привлекательным для долгосрочных инвесторов.

Уже сейчас акции STRC демонстрируют снижение волатильности с момента их запуска в июле 2025 года. Трехдневный показатель волатильности упал примерно с 13% в первые месяцы до 2,1% в последнее время. Текущая рыночная цена акций составляет около $99,21, а их эффективная доходность достигает примерно 11,59%.

Дальнейшие шаги и влияние на биткоин-резервы

В случае одобрения акционерами, новые правила вступят в силу после фиксации первого реестра 30 июня 2026 года. Первая выплата по обновленному графику ожидается 15 июля. Важно отметить, что общие годовые обязательства компании по дивидендам останутся неизменными, изменится лишь периодичность их распределения.

Номинальная стоимость выпущенных акций STRC на данный момент составляет $6,35 млрд. Средства, полученные от их продажи, MicroStrategy направляет на приобретение криптовалюты. В настоящее время компания владеет более чем 762 000 биткоинов, что делает её одним из крупнейших корпоративных держателей BTC в мире.

Процесс голосования акционеров ориентировочно начнется 28 апреля. Участвовать в нем смогут акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 17 апреля. Для ознакомления с деталями предложения и участия в голосовании инвесторам рекомендуется использовать материалы, доступные на официальном сайте MicroStrategy.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, имеющих доступ к акциям MicroStrategy (через зарубежных брокеров), изменение графика выплат по STRC может означать более стабильное поведение актива и потенциально меньшие ценовые риски, связанные с дивидендными отсечками. Увеличение частоты выплат может быть воспринято как позитивный фактор, улучшающий денежный поток для держателей акций. Для майнеров, которые следят за стратегией MicroStrategy как индикатором институционального интереса к биткоину, это решение подтверждает долгосрочную приверженность компании к BTC, поскольку доходы от STRC продолжают направляться на пополнение биткоин-резервов. Это косвенно поддерживает спрос на основную криптовалюту.