Польский премьер обвинил биржу Zondacrypto во вмешательстве в законодательство

Премьер-министр Польши связал криптобиржу Zondacrypto с попытками влияния на законодательство. Также компания сообщила о потере доступа к кошельку с 4500 BTC.

Криптовалютная биржа Zondacrypto оказалась в центре скандала в Польше. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил о возможном вмешательстве компании в законодательный процесс. По его словам, представители биржи пытались повлиять на разработку нормативных актов в сфере цифровых активов.

Параллельно Zondacrypto сообщила о серьёзной технической проблеме. Компания потеряла доступ к криптокошельку, содержащему 4500 BTC (около $300 млн по текущему курсу). Причина — утеря приватных ключей, которые находились у бывшего генерального директора. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Этот инцидент стал очередным ударом по репутации Zondacrypto, которая позиционирует себя как одна из крупнейших криптобирж Центральной и Восточной Европы. Ранее компания уже сталкивалась с критикой из-за недостаточной прозрачности операций и слабого соблюдения норм AML.

Польские регуляторы начали проверку деятельности биржи. В случае подтверждения фактов вмешательства в законодательный процесс Zondacrypto может столкнуться с серьёзными санкциями, включая возможную потерю лицензии.

Что это значит

Для российских пользователей криптобирж ситуация с Zondacrypto служит напоминанием о важности выбора надёжных платформ с прозрачной историей и строгим соблюдением регуляторных норм. Потеря доступа к крупным активам из-за утери приватных ключей подчёркивает необходимость ответственного подхода к хранению криптовалюты.

Частые вопросы

В чём обвиняют Zondacrypto?
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о возможном вмешательстве биржи в законодательный процесс, связанный с регулированием криптовалют.
Сколько BTC потеряла биржа?
Zondacrypto сообщила о потере доступа к кошельку с 4500 BTC из-за утери приватных ключей бывшим генеральным директором.
Какие последствия для Zondacrypto?
Биржа может столкнуться с серьёзными санкциями, включая возможную потерю лицензии, если обвинения подтвердятся.

