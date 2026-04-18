Криптовалютная биржа Zondacrypto оказалась в центре скандала в Польше. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил о возможном вмешательстве компании в законодательный процесс. По его словам, представители биржи пытались повлиять на разработку нормативных актов в сфере цифровых активов.

Параллельно Zondacrypto сообщила о серьёзной технической проблеме. Компания потеряла доступ к криптокошельку, содержащему 4500 BTC (около $300 млн по текущему курсу). Причина — утеря приватных ключей, которые находились у бывшего генерального директора. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Этот инцидент стал очередным ударом по репутации Zondacrypto, которая позиционирует себя как одна из крупнейших криптобирж Центральной и Восточной Европы. Ранее компания уже сталкивалась с критикой из-за недостаточной прозрачности операций и слабого соблюдения норм AML.

Польские регуляторы начали проверку деятельности биржи. В случае подтверждения фактов вмешательства в законодательный процесс Zondacrypto может столкнуться с серьёзными санкциями, включая возможную потерю лицензии.

Что это значит

Для российских пользователей криптобирж ситуация с Zondacrypto служит напоминанием о важности выбора надёжных платформ с прозрачной историей и строгим соблюдением регуляторных норм. Потеря доступа к крупным активам из-за утери приватных ключей подчёркивает необходимость ответственного подхода к хранению криптовалюты.