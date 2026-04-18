Магазин
LIVE
BTC $76,253 ▼ 1.91% ETH $2,365 ▼ 3.12% BNB $634.38 ▼ 1.31% SOL $86.81 ▼ 3.62% XRP $1.4300 ▼ 4.39% TON $1.3700 ▼ 3.52%
Майнинг 1 мин

#BTC
Адам Бэк оценил состояние Сатоши Накамото в 500 000 BTC

Адам Бэк, известный криптограф и основатель компании Blockstream, высказал предположение о возможном состоянии анонимного создателя Биткоина Сатоши Накамото. По его оценкам, у Накамото может находиться около 500 000 BTC.

Бэк, который сам является одной из ключевых фигур в истории криптовалют, отметил, что такие оценки основаны на анализе ранних транзакций в сети Биткоин. Он подчеркнул, что Сатоши Накамото, скорее всего, сохранил свои монеты, учитывая его осторожный подход к раскрытию личности и управлению активами.

Стоит отметить, что Сатоши Накамото остаётся одной из самых загадочных фигур в мире криптовалют. Его личность до сих пор не раскрыта, а его состояние, если оно действительно составляет 500 000 BTC, делает его одним из крупнейших держателей биткоинов в мире.

Что это значит для рынка? Если предположения Бэка верны, то Сатоши Накамото обладает значительной частью общего объёма биткоинов. Это может повлиять на рынок в случае, если эти монеты будут перемещены или проданы. Однако, учитывая осторожность Накамото, такие действия маловероятны в ближайшее время.

Частые вопросы

Кто такой Адам Бэк?
Адам Бэк — известный криптограф и основатель компании Blockstream, играющий важную роль в развитии технологии блокчейн.
Почему оценка состояния Сатоши Накамото важна?
Оценка состояния Сатоши Накамото важна, так как он может быть одним из крупнейших держателей биткоинов, что может повлиять на рынок в случае перемещения или продажи его активов.
Что делать майнеру?
Майнерам стоит следить за новостями о состоянии Сатоши Накамото, так как это может повлиять на цену биткоина и, соответственно, на доходность майнинга.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

