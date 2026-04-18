Адам Бэк, известный криптограф и основатель компании Blockstream, высказал предположение о возможном состоянии анонимного создателя Биткоина Сатоши Накамото. По его оценкам, у Накамото может находиться около 500 000 BTC.

Бэк, который сам является одной из ключевых фигур в истории криптовалют, отметил, что такие оценки основаны на анализе ранних транзакций в сети Биткоин. Он подчеркнул, что Сатоши Накамото, скорее всего, сохранил свои монеты, учитывая его осторожный подход к раскрытию личности и управлению активами.

Стоит отметить, что Сатоши Накамото остаётся одной из самых загадочных фигур в мире криптовалют. Его личность до сих пор не раскрыта, а его состояние, если оно действительно составляет 500 000 BTC, делает его одним из крупнейших держателей биткоинов в мире.

Что это значит для рынка? Если предположения Бэка верны, то Сатоши Накамото обладает значительной частью общего объёма биткоинов. Это может повлиять на рынок в случае, если эти монеты будут перемещены или проданы. Однако, учитывая осторожность Накамото, такие действия маловероятны в ближайшее время.