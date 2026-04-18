Чарльз Хоскинсон: до 1,7 млн BTC уязвимы для квантовых атак

Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон предупредил о потенциальной уязвимости до 1,7 миллиона биткоинов перед квантовыми атаками. Эта цифра вызывает опасения в криптосообществе.

Потенциальная угроза для биткоина со стороны квантовых компьютеров

Основатель блокчейн-платформы Cardano, Чарльз Хоскинсон, недавно высказал серьёзные опасения относительно безопасности биткоина в контексте развития квантовых вычислений. По его оценкам, до 1,7 миллиона биткоинов могут быть подвержены риску компрометации в случае успешных атак с использованием квантовых компьютеров. Это заявление вновь подняло дискуссию о долгосрочной устойчивости криптографических алгоритмов, лежащих в основе ведущих криптовалют.

Хоскинсон подчеркнул, что основная уязвимость кроется в адресах, которые используют устаревшие криптографические схемы или уже раскрыли свои публичные ключи. В частности, речь идёт о биткоинах, хранящихся на так называемых P2PK (Pay-to-Public-Key) адресах, а также на P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash) адресах, с которых уже была совершена хотя бы одна транзакция. После первой транзакции публичный ключ становится доступным в блокчейне, что теоретически позволяет квантовому компьютеру с достаточной мощностью вычислить соответствующий приватный ключ.

Механизм квантовой угрозы и её масштабы

Квантовые компьютеры, благодаря своим уникальным вычислительным возможностям, могут значительно ускорить решение задач, которые для классических компьютеров являются практически неразрешимыми. В контексте криптографии, алгоритм Шора, разработанный для квантовых машин, способен эффективно взламывать асимметричные криптосистемы, такие как RSA и эллиптические кривые (ECC), на которых основана безопасность биткоина. Если квантовый компьютер сможет быстро вычислить приватный ключ из публичного, это поставит под угрозу средства, хранящиеся на соответствующих адресах.

Цифра в 1,7 миллиона BTC, озвученная Хоскинсоном, не является произвольной. Она основана на анализе существующих биткоин-адресов и их криптографических характеристик. Важно отметить, что новые биткоин-адреса, созданные с использованием более современных схем, таких как SegWit (P2WPKH и P2WSH) или Taproot (P2TR), считаются более устойчивыми к известным квантовым атакам, поскольку они либо не раскрывают публичный ключ до момента траты, либо используют более сложные криптографические конструкции. Однако даже эти адреса могут столкнуться с угрозами в будущем по мере развития квантовых технологий.

Текущее состояние и перспективы защиты

На сегодняшний день квантовые компьютеры, способные взломать широко используемые криптографические алгоритмы, ещё не существуют. Существующие прототипы обладают ограниченной мощностью и стабильностью. Однако темпы развития квантовых технологий впечатляют, и криптографическое сообщество активно работает над созданием так называемой «постквантовой криптографии» — новых алгоритмов, которые будут устойчивы к атакам даже со стороны мощных квантовых компьютеров. Переход на такие стандарты для биткоина и других криптовалют станет сложной, но необходимой задачей в будущем.

Разработчики биткоина и других блокчейнов осознают эту потенциальную угрозу и уже рассматривают различные пути миграции на квантово-устойчивые алгоритмы. Это может включать хардфорки или другие обновления протокола, которые позволят пользователям перевести свои средства на новые, более защищённые типы адресов. Однако такой переход потребует широкого консенсуса и тщательного планирования, чтобы избежать фрагментации сети и потери средств.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для российских и СНГ-майнеров и инвесторов заявление Чарльза Хоскинсона служит важным напоминанием о необходимости диверсификации рисков и внимательного отношения к безопасности своих активов. Хотя непосредственная угроза от квантовых компьютеров пока не реализована, долгосрочная перспектива требует учитывать развитие технологий. Владельцам биткоинов рекомендуется использовать современные типы адресов и аппаратные кошельки, которые обеспечивают более высокий уровень защиты. Для майнеров это означает, что инфраструктура блокчейна будет продолжать развиваться, и в будущем могут потребоваться обновления программного обеспечения для поддержки новых криптографических стандартов. Следите за новостями протокола Bitcoin и рекомендациями по безопасности, чтобы быть готовыми к потенциальным изменениям.

Частые вопросы

Сколько биткоинов, по мнению Хоскинсона, уязвимы для квантовых атак?
По оценкам Чарльза Хоскинсона, основателя Cardano, до 1,7 миллиона биткоинов могут быть подвержены риску компрометации со стороны квантовых компьютеров.
Почему некоторые биткоины считаются уязвимыми для квантовых атак?
Уязвимость связана с использованием устаревших типов адресов (P2PK, P2PKH после первой транзакции), которые раскрывают публичный ключ, позволяя квантовым компьютерам теоретически вычислить приватный ключ.
Что делать майнерам и инвесторам из РФ/СНГ в свете этой информации?
Майнерам и инвесторам рекомендуется использовать современные типы биткоин-адресов и аппаратные кошельки для повышения безопасности, а также следить за обновлениями протокола Bitcoin и рекомендациями по постквантовой криптографии.

