Потенциальная угроза для биткоина со стороны квантовых компьютеров

Основатель блокчейн-платформы Cardano, Чарльз Хоскинсон, недавно высказал серьёзные опасения относительно безопасности биткоина в контексте развития квантовых вычислений. По его оценкам, до 1,7 миллиона биткоинов могут быть подвержены риску компрометации в случае успешных атак с использованием квантовых компьютеров. Это заявление вновь подняло дискуссию о долгосрочной устойчивости криптографических алгоритмов, лежащих в основе ведущих криптовалют.

Хоскинсон подчеркнул, что основная уязвимость кроется в адресах, которые используют устаревшие криптографические схемы или уже раскрыли свои публичные ключи. В частности, речь идёт о биткоинах, хранящихся на так называемых P2PK (Pay-to-Public-Key) адресах, а также на P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash) адресах, с которых уже была совершена хотя бы одна транзакция. После первой транзакции публичный ключ становится доступным в блокчейне, что теоретически позволяет квантовому компьютеру с достаточной мощностью вычислить соответствующий приватный ключ.

Механизм квантовой угрозы и её масштабы

Квантовые компьютеры, благодаря своим уникальным вычислительным возможностям, могут значительно ускорить решение задач, которые для классических компьютеров являются практически неразрешимыми. В контексте криптографии, алгоритм Шора, разработанный для квантовых машин, способен эффективно взламывать асимметричные криптосистемы, такие как RSA и эллиптические кривые (ECC), на которых основана безопасность биткоина. Если квантовый компьютер сможет быстро вычислить приватный ключ из публичного, это поставит под угрозу средства, хранящиеся на соответствующих адресах.

Цифра в 1,7 миллиона BTC, озвученная Хоскинсоном, не является произвольной. Она основана на анализе существующих биткоин-адресов и их криптографических характеристик. Важно отметить, что новые биткоин-адреса, созданные с использованием более современных схем, таких как SegWit (P2WPKH и P2WSH) или Taproot (P2TR), считаются более устойчивыми к известным квантовым атакам, поскольку они либо не раскрывают публичный ключ до момента траты, либо используют более сложные криптографические конструкции. Однако даже эти адреса могут столкнуться с угрозами в будущем по мере развития квантовых технологий.

Текущее состояние и перспективы защиты

На сегодняшний день квантовые компьютеры, способные взломать широко используемые криптографические алгоритмы, ещё не существуют. Существующие прототипы обладают ограниченной мощностью и стабильностью. Однако темпы развития квантовых технологий впечатляют, и криптографическое сообщество активно работает над созданием так называемой «постквантовой криптографии» — новых алгоритмов, которые будут устойчивы к атакам даже со стороны мощных квантовых компьютеров. Переход на такие стандарты для биткоина и других криптовалют станет сложной, но необходимой задачей в будущем.

Разработчики биткоина и других блокчейнов осознают эту потенциальную угрозу и уже рассматривают различные пути миграции на квантово-устойчивые алгоритмы. Это может включать хардфорки или другие обновления протокола, которые позволят пользователям перевести свои средства на новые, более защищённые типы адресов. Однако такой переход потребует широкого консенсуса и тщательного планирования, чтобы избежать фрагментации сети и потери средств.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для российских и СНГ-майнеров и инвесторов заявление Чарльза Хоскинсона служит важным напоминанием о необходимости диверсификации рисков и внимательного отношения к безопасности своих активов. Хотя непосредственная угроза от квантовых компьютеров пока не реализована, долгосрочная перспектива требует учитывать развитие технологий. Владельцам биткоинов рекомендуется использовать современные типы адресов и аппаратные кошельки, которые обеспечивают более высокий уровень защиты. Для майнеров это означает, что инфраструктура блокчейна будет продолжать развиваться, и в будущем могут потребоваться обновления программного обеспечения для поддержки новых криптографических стандартов. Следите за новостями протокола Bitcoin и рекомендациями по безопасности, чтобы быть готовыми к потенциальным изменениям.