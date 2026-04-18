Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что экономика страны находится на «очень негативной траектории», и раскритиковала политику центральных банков. В своём выступлении она также выразила поддержку биткоину, назвав его потенциальным инструментом для экономических преобразований.

Трасс, занимавшая пост премьер-министра в 2022 году, известна своими радикальными экономическими идеями. Она защитила свой «мини-бюджет», который вызвал резкую критику со стороны экономистов и привёл к падению фунта стерлингов. По её мнению, текущая монетарная политика центробанков лишь усугубляет экономические проблемы.

Экс-премьер также отметила, что такие события, как конференция CPAC UK, могут стать платформой для продвижения идей экономических реформ. Она подчеркнула, что биткоин и другие криптовалюты способны предложить альтернативу традиционной финансовой системе.

Трасс стала одним из немногих высокопоставленных политиков, открыто поддержавших криптовалюты. Её заявления вызвали широкий резонанс в финансовых кругах, особенно на фоне текущих экономических трудностей Великобритании.

Что это значит

Для России и стран СНГ заявления Лиз Трасс могут стать дополнительным сигналом о растущем интересе к криптовалютам среди мировых политиков. Это подчёркивает важность биткоина как инструмента финансовой независимости и альтернативы традиционным системам. Однако стоит учитывать, что подобные высказывания пока остаются скорее исключением, чем правилом, и их практическое влияние на регулирование крипторынка в мире пока неясно.