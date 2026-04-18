Спотовые биткоин-ETF зафиксировали приток капитала в размере почти $1 млрд за неделю, что стало лучшим результатом за последние три месяца. Этот рост обусловлен улучшением общего риск-аппетита инвесторов на мировых рынках.

Значительный приток капитала в биткоин-ETF

Спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин продемонстрировали впечатляющий рост, зафиксировав приток средств в размере почти 1 миллиарда долларов США за последнюю неделю. Этот показатель стал самым высоким за более чем три месяца, что свидетельствует о восстановлении интереса инвесторов к криптовалютному рынку. По данным аналитиков, основной причиной такого всплеска активности является улучшение общего риск-аппетита на мировых финансовых рынках.

С 13 по 17 мая чистый приток в спотовые биткоин-ETF составил 948 миллионов долларов, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими периодами. Например, на прошлой неделе этот показатель был равен 316 миллионам долларов, а две недели назад — 217 миллионам долларов. Общий объем активов под управлением (AUM) в этих фондах достиг 56,3 миллиарда долларов, а совокупный чистый приток с момента их запуска в январе превысил 12,6 миллиарда долларов. Эти цифры подчеркивают растущую институциональную легитимность биткоина как инвестиционного актива.

Ключевые игроки и динамика рынка

Среди всех фондов лидирующие позиции по притоку средств занял IBIT от BlackRock, который привлек 386 миллионов долларов за неделю. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) также показал сильные результаты с притоком в 200 миллионов долларов. ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB) привлекли 97 миллионов и 96 миллионов долларов соответственно. Даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который ранее сталкивался с оттоком капитала, зафиксировал приток в 66 миллионов долларов, что является позитивным сигналом для рынка.

Улучшение настроений на рынке коррелирует с ростом цен на биткоин, который за последнюю неделю вырос на 10%, превысив отметку в 67 000 долларов. Этот рост также совпал с общим восстановлением фондовых рынков, где индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума. Аналитики связывают это с ослаблением опасений по поводу инфляции и ожиданием возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в будущем.

Влияние макроэкономических факторов и перспективы

Позитивная динамика на рынке биткоин-ETF во многом обусловлена макроэкономическими факторами. Публикация данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, показавших замедление инфляции, укрепила надежды инвесторов на более мягкую монетарную политику. Это, в свою очередь, повышает привлекательность рисковых активов, к которым относится и биткоин. Кроме того, предстоящее решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по спотовым Ethereum-ETF также может оказать дополнительное влияние на рынок криптовалют, потенциально открывая новые возможности для институциональных инвесторов.

Несмотря на недавний рост, биткоин все еще торгуется ниже своего исторического максимума, достигнутого в марте. Однако текущие притоки в ETF и улучшение рыночных настроений указывают на потенциал для дальнейшего роста. Инвесторы внимательно следят за развитием событий, ожидая новых катализаторов, которые могут подтолкнуть цену биткоина к новым вершинам.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ рост притока капитала в спотовые биткоин-ETF свидетельствует об укреплении позиций биткоина как легитимного инвестиционного инструмента на мировом уровне. Это может способствовать дальнейшему росту цены актива, что выгодно для тех, кто уже владеет биткоином или рассматривает его приобретение. Однако доступ к американским ETF для большинства инвесторов из региона ограничен из-за санкций и регуляторных барьеров. Тем не менее, общая позитивная динамика рынка, вызванная институциональным спросом, косвенно влияет на все криптоактивы.

Для майнеров из РФ и СНГ увеличение спроса на биткоин через ETF означает потенциальное повышение доходности майнинга. Рост цены биткоина напрямую влияет на прибыльность добычи, компенсируя затраты на электроэнергию и оборудование. В условиях ужесточения регулирования и поиска новых рынков сбыта, стабильный рост цены биткоина является ключевым фактором для поддержания рентабельности майнингового бизнеса. Важно отслеживать не только цену актива, но и общую рыночную капитализацию, а также динамику хэшрейта, чтобы принимать взвешенные решения о расширении или оптимизации мощностей.