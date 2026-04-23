Протокол Aave возглавляет инициативу «DeFi United» по созданию фонда для компенсации потерь пользователей после эксплойта моста Kelp, который привел к недообеспечению токена rsETH. Lido Finance стала первым крупным участником, предложив до 2500 stETH.

Aave возглавляет инициативу по восстановлению rsETH после эксплойта Kelp

Протокол децентрализованного финансирования (DeFi) Aave выступил с инициативой по созданию фонда под названием «DeFi United», целью которого является компенсация потерь пользователей, пострадавших от эксплойта моста Kelp, произошедшего 18 апреля. В результате инцидента токен rsETH, представляющий собой ликвидный токен рестейкинга, оказался недообеспеченным, что создало риски для средств в различных протоколах кредитования.

Согласно объявлению Aave от 23 апреля, уже получены «многочисленные сильные предварительные обязательства» от участников экосистемы DeFi, готовых присоединиться к усилиям по восстановлению. Первым публично заявленным участником стала Lido Finance – ведущий протокол ликвидного стейкинга.

Lido Finance выделяет значительные средства на поддержку фонда

Вскоре после заявления Aave, контрибьюторы Lido Finance представили предложение по управлению, предусматривающее выделение до 2500 токенов Lido Staked Ether (stETH) для фонда помощи. Эта сумма эквивалентна примерно 5,7 миллионам долларов США. В предложении четко указано, что эти средства будут использоваться «исключительно для сокращения дефицита rsETH».

Эксплойт моста Kelp привел к значительным проблемам, поскольку rsETH используется в качестве залога в нескольких протоколах кредитования. Недообеспечение токена создает цепную реакцию рисков, угрожая стабильности всей экосистемы, где задействован этот актив. Инициатива Aave направлена на консолидацию усилий сообщества для минимизации этих рисков и восстановления доверия пользователей.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ

Для инвесторов и участников DeFi из России и СНГ, использующих протоколы, связанные с rsETH или Kelp, эта новость означает потенциальное снижение рисков и возможность восстановления части потерь. Участие крупных игроков, таких как Aave и Lido, подчеркивает серьезность проблемы и коллективную ответственность сообщества DeFi за обеспечение безопасности и стабильности. Хотя прямого влияния на регулирование или доступность криптовалют в регионе нет, успешное разрешение подобных инцидентов способствует укреплению доверия к децентрализованным финансам в целом, что косвенно влияет на восприятие крипторынка.