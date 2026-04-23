MoonPay расширяет возможности для бизнеса в Нью-Йорке

Платформа MoonPay, специализирующаяся на инфраструктуре для криптовалютных платежей, объявила о расширении своего продукта виртуальных счетов на территорию штата Нью-Йорк. Это нововведение позволит компаниям, работающим с MoonPay, оперативно конвертировать фиатные средства в стейблкоины и осуществлять расчёты между различными юрисдикциями без необходимости предварительного пополнения баланса. Данный шаг значительно упрощает трансграничные операции и повышает эффективность использования цифровых активов в бизнес-процессах.

Виртуальные счета MoonPay функционируют как мост между традиционной финансовой системой и миром криптовалют. Они позволяют предприятиям принимать фиатные платежи, которые затем автоматически конвертируются в выбранные стейблкоины, такие как USDC или USDT. Это устраняет сложности, связанные с прямым взаимодействием с криптобиржами, и обеспечивает более быстрые и экономичные транзакции, особенно при международных расчётах. Для компаний, работающих на глобальном рынке, это означает сокращение времени на обработку платежей и снижение комиссий за конвертацию валют.

Механизм работы и преимущества для компаний

Основное преимущество новой услуги заключается в возможности проведения расчётов без предварительного депонирования средств. Традиционно, для совершения международных платежей или конвертации валют, компаниям необходимо было заранее размещать средства на счетах или использовать сложные банковские инструменты. MoonPay предлагает более гибкое решение: средства поступают на виртуальный счёт, мгновенно конвертируются в стейблкоины и могут быть немедленно использованы для дальнейших операций или выведены на другие кошельки. Это особенно актуально для компаний, которым требуется высокая скорость и ликвидность для управления оборотным капиталом.

Расширение на Нью-Йорк имеет стратегическое значение, учитывая статус штата как одного из крупнейших финансовых центров мира. Доступ к таким инструментам в этом регионе открывает новые возможности для финтех-компаний, торговых платформ и других предприятий, стремящихся интегрировать криптовалюты в свою повседневную деятельность. MoonPay подчеркивает, что их решение соответствует всем необходимым регуляторным требованиям, что критически важно для работы в столь строго регулируемой юрисдикции.

Что это значит для российского и СНГ-рынка

Для компаний и частных лиц из России и стран СНГ, активно использующих криптовалюты, развитие подобных сервисов за рубежом имеет косвенное, но важное значение. Хотя прямая доступность этих услуг в РФ и СНГ ограничена из-за регуляторных особенностей, глобальное развитие инфраструктуры для стейблкоинов способствует их легитимизации и расширению сферы применения. Это может привести к появлению аналогичных решений в будущем или упрощению взаимодействия с зарубежными партнёрами, использующими такие инструменты. Кроме того, рост популярности стейблкоинов как средства расчётов укрепляет их позицию как стабильного актива для хранения стоимости и проведения транзакций, что важно для всех участников крипторынка.

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам наиболее эффективные и гибкие решения для работы с цифровыми активами», — заявил представитель MoonPay.