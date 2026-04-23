Anchorage Digital расширяет возможности стейкинга Solana для институционалов

Anchorage Digital, первый криптобанк, получивший федеральную лицензию в США, объявил о внедрении автоматизированных стратегий стейкинга для криптовалюты Solana (SOL) своих институциональных клиентов. Это стало возможным благодаря интеграции с протоколом децентрализованного финансирования (DeFi) Marinade Finance. Новая функция позволяет крупным инвесторам получать доход от своих активов SOL, участвуя в процессе валидации сети, при этом сохраняя полный кастодиальный контроль над средствами на платформе Anchorage Digital.

Интеграция с Marinade Finance предоставляет клиентам Anchorage Digital доступ к ликвидным стратегиям стейкинга. Это означает, что их застейканные SOL не блокируются на длительный срок, а остаются доступными для использования в других DeFi-протоколах или для торговли через производные токены. Marinade Finance известен своим алгоритмическим подходом к выбору валидаторов, что оптимизирует доходность и децентрализацию сети Solana. Клиенты Anchorage Digital смогут автоматически делегировать свои SOL наиболее эффективным валидаторам, не углубляясь в технические детали процесса.

По словам Диого Моники, президента и соучредителя Anchorage Digital, «этот шаг является частью нашей миссии по предоставлению институциональным инвесторам безопасного и регулируемого доступа к самым инновационным возможностям в мире цифровых активов». Он подчеркнул, что интеграция с Marinade Finance позволяет клиентам «получать доход от своих активов SOL, сохраняя при этом контроль и безопасность, которые они ожидают от Anchorage Digital».

Ранее Anchorage Digital уже предлагал услуги стейкинга для других крупных криптовалют, таких как Ethereum (ETH) и Polkadot (DOT). Расширение поддержки Solana подчеркивает растущий интерес институциональных инвесторов к экосистеме этого блокчейна. Возможность стейкинга через регулируемого кастодиана значительно снижает риски для крупных фондов и корпораций, которые обязаны соблюдать строгие требования по управлению активами и безопасности.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для институциональных инвесторов из России и стран СНГ, имеющих доступ к услугам Anchorage Digital, это открывает новые возможности для диверсификации портфеля и получения пассивного дохода от активов Solana в регулируемой среде. Хотя прямые услуги Anchorage Digital могут быть ограничены для некоторых юрисдикций из-за санкций или местного законодательства, сам факт расширения институционального стейкинга Solana указывает на укрепление позиций этой криптовалюты на мировом рынке. Это может косвенно повлиять на ликвидность и капитализацию SOL, что интересно для всех держателей актива. Для майнеров, особенно тех, кто рассматривает альтернативы традиционному PoW-майнингу, рост популярности стейкинга как способа получения дохода от криптовалют Proof-of-Stake (PoS) подтверждает тенденцию к развитию более энергоэффективных и капиталоемких методов участия в криптоэкономике.