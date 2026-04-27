Крупные держатели Ethereum, включая соучредителя EigenLayer Срирама Каннана, обязались выделить до 30 000 ETH для восстановления ликвидности rsETH. Это решение последовало за инцидентом с эксплойтом моста, который привел к потере $290 млн в токенах rsETH и вызвал значительные потрясения на децентрализованных финансовых рынках. Цель инициативы — стабилизировать ситуацию и вернуть доверие к протоколу.

Кто, сколько, когда

Инициатива по восстановлению rsETH объединила несколько ключевых фигур и организаций в экосистеме Ethereum. Соучредитель EigenLayer Срирам Каннан, а также другие крупные держатели ETH, чьи имена не раскрываются полностью, взяли на себя обязательства по предоставлению ликвидности. Общая сумма, которую они готовы предоставить, достигает 30 000 ETH. По текущему курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это эквивалентно примерно $100-110 млн, исходя из средней цены ETH в $3300-$3600 на момент события. Средства будут направлены на выкуп токенов rsETH с рынка и обеспечение их привязки к базовым активам. Восстановление началось сразу после инцидента, с активной фазой в течение нескольких дней после обнаружения эксплойта.

Как это работает технически

Эксплойт затронул мост, соединяющий протокол rsETH с другими сетями, что привело к несанкционированному выводу значительного объема средств. Технически, rsETH представляет собой рестейкинговый токен (liquid restaking token), который позволяет пользователям получать доход от стейкинга ETH в EigenLayer, сохраняя при этом ликвидность. Инцидент заключался в манипуляции с контрактами моста, что позволило злоумышленникам вывести активы без соответствующего обеспечения. Для восстановления ликвидности и паритета, обязавшиеся стороны будут использовать свои ETH для предоставления ликвидности на децентрализованных биржах, выкупая rsETH по цене, близкой к его справедливой стоимости. Это должно предотвратить дальнейшее падение цены rsETH и восстановить доверие к его обеспечению. Процесс аналогичен стабилизации стейблкоинов после депега (потери привязки к базовому активу).

Реакция конкурентов

Инцидент с rsETH вызвал обеспокоенность среди других проектов в экосистеме рестейкинга и DeFi. Конкурирующие протоколы, предлагающие аналогичные услуги ликвидного рестейкинга, такие как Kelp DAO, Renzo Protocol и Puffer Finance, внимательно следили за развитием событий. Некоторые из них временно приостановили или ограничили депозиты, чтобы оценить потенциальные риски и усилить свои меры безопасности. Например, после инцидента с мостом Wormhole в феврале 2022 года, многие кроссчейн-мосты провели аудит своих смарт-контрактов. Сейчас аналогичные действия предпринимаются для мостов, связанных с рестейкинговыми протоколами. Реакция рынка была сдержанной, но показала, что инвесторы остаются чувствительными к вопросам безопасности в DeFi.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов, работающих с криптовалютами, подобные инциденты подчеркивают важность диверсификации и тщательной оценки рисков. Хотя напрямую эксплойт rsETH не затрагивает майнинг, он влияет на общую стабильность рынка Ethereum, который является ключевым для многих майнеров, перешедших на майнинг других монет после The Merge. Российские майнеры, особенно те, кто оперирует на промышленных площадках в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы могут составлять 3-5 ₽/кВт·ч, заинтересованы в стабильности рынка. Падение цены ETH или других альткоинов, вызванное подобными эксплойтами, напрямую снижает их рублёвую выручку. При этом, по нашим наблюдениям, российские инвесторы чаще предпочитают прямые инвестиции в ETH или BTC, а не в сложные DeFi-продукты, что снижает их прямые риски от таких событий. Однако косвенное влияние на курс ETH и, соответственно, на доходность майнинга, остаётся значимым. Важно также учитывать, что любые доходы от криптовалют в РФ подлежат налогообложению (НДФЛ 13%/15% для физических лиц, налог на прибыль 25% для юридических лиц), и снижение стоимости активов уменьшает налоговую базу, но также и общую прибыль.

Итог

Обязательство крупных держателей ETH выделить до 30 000 ETH для восстановления rsETH демонстрирует стремление сообщества к саморегуляции и стабилизации рынка после значительного эксплойта. Этот шаг направлен на восстановление доверия к протоколу и предотвращение более широкого кризиса ликвидности в DeFi. Инцидент служит напоминанием о присущих рисках в децентрализованных финансах, особенно в отношении кроссчейн-мостов и новых протоколов рестейкинга. Успешное восстановление rsETH может стать прецедентом для будущих кризисов, показывая способность экосистемы к быстрому реагированию и минимизации ущерба.