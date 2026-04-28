Вчера ночью, 29 апреля, представители блокчейна первого уровня ZetaChain объявили о хакерской атаке, затронувшей внутренние кошельки команды проекта. Разработчики оперативно приняли решение о приостановке кроссчейн-транзакций в основной сети (мейннете) для проведения расследования. По официальным заявлениям, средства конечных пользователей не пострадали, что является ключевым моментом для оценки масштаба инцидента. Этот случай стал вторым за апрель, когда уязвимости в протоколах межсетевого взаимодействия привели к остановке работы блокчейн-проектов.

Что зафиксировано

Хакерская атака на ZetaChain была обнаружена и подтверждена командой проекта в понедельник. Целью стали исключительно внутренние кошельки, принадлежащие разработчикам и операторам сети, а не пользовательские активы. В качестве превентивной меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение атаки и оценить ущерб, было принято решение временно остановить все кроссчейн-операции в мейннете. На странице мониторинга статуса ZetaChain статус кроссчейн-операций был изменён на «приостановлено». Команда ZetaChain сообщила, что вектор атаки был идентифицирован и заблокирован, а также ведётся подготовка к выпуску обновления для устранения обнаруженной уязвимости. Инцидент продолжался примерно шесть часов до момента идентификации вектора атаки.

Причины

Основной причиной инцидента стала уязвимость в протоколах межсетевого взаимодействия, которая позволила злоумышленникам получить доступ к внутренним кошелькам команды ZetaChain. Точные детали эксплойта пока не раскрываются, но команда обещала опубликовать подробный технический отчёт после завершения всех следственных мероприятий. Подобные уязвимости часто связаны с ошибками в смарт-контрактах, недостатками в управлении приватными ключами или логическими ошибками в архитектуре кроссчейн-мостов (bridges), которые обеспечивают передачу активов и данных между различными блокчейнами. В апреле 2024 года аналогичной атаке подвергся проект KelpDAO, что указывает на системные риски, присущие экосистеме децентрализованных финансов (DeFi) и кроссчейн-решениям. В 2022 году, например, мост Ronin Network (Axie Infinity) потерял более $600 млн из-за компрометации приватных ключей валидаторов, а мост Wormhole был взломан на $325 млн из-за уязвимости в смарт-контракте.

Цифры и метрики

На фоне новостей об атаке курс нативного токена ZETA продемонстрировал снижение. По данным CoinGecko, стоимость ZETA опускалась до $0.054, что соответствует падению на 4.8% за последние 24 часа. Суточный диапазон цен колебался от $0.053 до $0.059. Объём торгов токеном ZETA также показал повышенную волатильность. Хотя прямые финансовые потери пользователей не зафиксированы, снижение стоимости токена отражает реакцию рынка на неопределённость и потенциальные риски, связанные с безопасностью платформы. Общая капитализация ZetaChain на момент инцидента составляла около $145 млн, что делает её значимым игроком среди блокчейнов первого уровня, ориентированных на кроссчейн-функциональность. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные инциденты, даже без прямых потерь пользователей, могут замедлить принятие кроссчейн-технологий на срок до 6-12 месяцев, поскольку инвесторы и разработчики становятся более осторожными.

Что будет дальше

Команда ZetaChain активно работает над устранением последствий атаки. В ближайшее время ожидается публикация подробного технического отчёта, который прояснит механизм эксплойта и предпринятые меры по его ликвидации. После этого будет выпущено обновление протокола, направленное на исправление уязвимости и усиление мер безопасности. Возобновление кроссчейн-транзакций произойдёт только после тщательного аудита и подтверждения стабильности сети. Вероятно, проект также рассмотрит возможность проведения сторонних аудитов безопасности и внедрения дополнительных механизмов защиты, таких как баг-баунти программы (bug bounty programs) для стимулирования поиска уязвимостей. В долгосрочной перспективе, успешное разрешение инцидента и усиление безопасности могут укрепить доверие к ZetaChain, но краткосрочно репутационные издержки неизбежны.

Уроки для российского майнера

Для российского майнера и инвестора этот инцидент с ZetaChain несёт несколько важных уроков. Во-первых, он подчёркивает риски, связанные с инвестициями в новые и сложные блокчейн-проекты, особенно те, что используют кроссчейн-технологии. Даже при отсутствии прямых потерь средств пользователей, волатильность токена ZETA демонстрирует, как быстро могут обесцениться активы из-за инцидентов безопасности. Российским майнерам, которые диверсифицируют свои портфели, инвестируя часть прибыли от майнинга в альткоины, следует проявлять повышенную осторожность. Например, промышленные майнеры в Иркутской области, где тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, часто реинвестируют часть прибыли в криптовалюты. Падение курса ZETA на 4.8% при курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 означает реальное снижение рублёвой стоимости инвестиций, что напрямую влияет на общую доходность и налогооблагаемую базу (НДФЛ 13%/15% для физических лиц или налог на прибыль 25% для юридических лиц). Во-вторых, инцидент напоминает о необходимости тщательного анализа безопасности проектов перед инвестированием. Российские инвесторы должны обращать внимание на наличие аудитов кода, репутацию команды и историю подобных инцидентов. Доступ к инфраструктуре, такой как хостинг или ремонт оборудования, в России остаётся стабильным, но инвестиционные риски в криптоактивы требуют более глубокого анализа.

Итог: Инцидент с ZetaChain, хотя и не привёл к потере пользовательских средств, является серьёзным напоминанием о постоянных рисках безопасности в децентрализованных экосистемах. Приостановка мейннета и падение курса токена ZETA демонстрируют, как быстро могут развиваться события и как важно для проектов иметь чёткий план реагирования на инциденты. Для инвесторов и майнеров это сигнал к усилению бдительности и диверсификации рисков, особенно при работе с новыми кроссчейн-решениями, где сложность взаимодействия увеличивает потенциальную поверхность атаки.