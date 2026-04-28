ZetaChain приостановила мейннет после взлома командных кошельков

Блокчейн первого уровня ZetaChain приостановил работу основной сети после хакерской атаки на внутренние кошельки команды. Средства пользователей не пострадали. Цена токена ZETA снизилась на 4.8% за сутки. Это второй подобный инцидент в апреле, подчеркивающий риски кроссчейн-взаимодействия.

Вчера ночью, 29 апреля, представители блокчейна первого уровня ZetaChain объявили о хакерской атаке, затронувшей внутренние кошельки команды проекта. Разработчики оперативно приняли решение о приостановке кроссчейн-транзакций в основной сети (мейннете) для проведения расследования. По официальным заявлениям, средства конечных пользователей не пострадали, что является ключевым моментом для оценки масштаба инцидента. Этот случай стал вторым за апрель, когда уязвимости в протоколах межсетевого взаимодействия привели к остановке работы блокчейн-проектов.

Что зафиксировано

Хакерская атака на ZetaChain была обнаружена и подтверждена командой проекта в понедельник. Целью стали исключительно внутренние кошельки, принадлежащие разработчикам и операторам сети, а не пользовательские активы. В качестве превентивной меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение атаки и оценить ущерб, было принято решение временно остановить все кроссчейн-операции в мейннете. На странице мониторинга статуса ZetaChain статус кроссчейн-операций был изменён на «приостановлено». Команда ZetaChain сообщила, что вектор атаки был идентифицирован и заблокирован, а также ведётся подготовка к выпуску обновления для устранения обнаруженной уязвимости. Инцидент продолжался примерно шесть часов до момента идентификации вектора атаки. Подробнее — каталог ASIC-майнеров.

Причины

Основной причиной инцидента стала уязвимость в протоколах межсетевого взаимодействия, которая позволила злоумышленникам получить доступ к внутренним кошелькам команды ZetaChain. Точные детали эксплойта пока не раскрываются, но команда обещала опубликовать подробный технический отчёт после завершения всех следственных мероприятий. Подобные уязвимости часто связаны с ошибками в смарт-контрактах, недостатками в управлении приватными ключами или логическими ошибками в архитектуре кроссчейн-мостов (bridges), которые обеспечивают передачу активов и данных между различными блокчейнами. В апреле 2024 года аналогичной атаке подвергся проект KelpDAO, что указывает на системные риски, присущие экосистеме децентрализованных финансов (DeFi) и кроссчейн-решениям. В 2022 году, например, мост Ronin Network (Axie Infinity) потерял более $600 млн из-за компрометации приватных ключей валидаторов, а мост Wormhole был взломан на $325 млн из-за уязвимости в смарт-контракте.

Цифры и метрики

На фоне новостей об атаке курс нативного токена ZETA продемонстрировал снижение. По данным CoinGecko, стоимость ZETA опускалась до $0.054, что соответствует падению на 4.8% за последние 24 часа. Суточный диапазон цен колебался от $0.053 до $0.059. Объём торгов токеном ZETA также показал повышенную волатильность. Хотя прямые финансовые потери пользователей не зафиксированы, снижение стоимости токена отражает реакцию рынка на неопределённость и потенциальные риски, связанные с безопасностью платформы. Общая капитализация ZetaChain на момент инцидента составляла около $145 млн, что делает её значимым игроком среди блокчейнов первого уровня, ориентированных на кроссчейн-функциональность. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные инциденты, даже без прямых потерь пользователей, могут замедлить принятие кроссчейн-технологий на срок до 6-12 месяцев, поскольку инвесторы и разработчики становятся более осторожными. Подробнее — актуальный гайд по моделям ASIC.

Что будет дальше

Команда ZetaChain активно работает над устранением последствий атаки. В ближайшее время ожидается публикация подробного технического отчёта, который прояснит механизм эксплойта и предпринятые меры по его ликвидации. После этого будет выпущено обновление протокола, направленное на исправление уязвимости и усиление мер безопасности. Возобновление кроссчейн-транзакций произойдёт только после тщательного аудита и подтверждения стабильности сети. Вероятно, проект также рассмотрит возможность проведения сторонних аудитов безопасности и внедрения дополнительных механизмов защиты, таких как баг-баунти программы (bug bounty programs) для стимулирования поиска уязвимостей. В долгосрочной перспективе, успешное разрешение инцидента и усиление безопасности могут укрепить доверие к ZetaChain, но краткосрочно репутационные издержки неизбежны.

Уроки для российского майнера

Для российского майнера и инвестора этот инцидент с ZetaChain несёт несколько важных уроков. Во-первых, он подчёркивает риски, связанные с инвестициями в новые и сложные блокчейн-проекты, особенно те, что используют кроссчейн-технологии. Даже при отсутствии прямых потерь средств пользователей, волатильность токена ZETA демонстрирует, как быстро могут обесцениться активы из-за инцидентов безопасности. Российским майнерам, которые диверсифицируют свои портфели, инвестируя часть прибыли от майнинга в альткоины, следует проявлять повышенную осторожность. Например, промышленные майнеры в Иркутской области, где тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, часто реинвестируют часть прибыли в криптовалюты. Падение курса ZETA на 4.8% при курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 означает реальное снижение рублёвой стоимости инвестиций, что напрямую влияет на общую доходность и налогооблагаемую базу (НДФЛ 13%/15% для физических лиц или налог на прибыль 25% для юридических лиц). Во-вторых, инцидент напоминает о необходимости тщательного анализа безопасности проектов перед инвестированием. Российские инвесторы должны обращать внимание на наличие аудитов кода, репутацию команды и историю подобных инцидентов. Доступ к инфраструктуре, такой как хостинг или ремонт оборудования, в России остаётся стабильным, но инвестиционные риски в криптоактивы требуют более глубокого анализа.

Итог: Инцидент с ZetaChain, хотя и не привёл к потере пользовательских средств, является серьёзным напоминанием о постоянных рисках безопасности в децентрализованных экосистемах. Приостановка мейннета и падение курса токена ZETA демонстрируют, как быстро могут развиваться события и как важно для проектов иметь чёткий план реагирования на инциденты. Для инвесторов и майнеров это сигнал к усилению бдительности и диверсификации рисков, особенно при работе с новыми кроссчейн-решениями, где сложность взаимодействия увеличивает потенциальную поверхность атаки.

Частые вопросы

Повлиял ли взлом ZetaChain на средства пользователей?
Согласно официальному заявлению команды ZetaChain, хакерская атака затронула исключительно внутренние кошельки команды проекта. Средства конечных пользователей, хранящиеся в сети ZetaChain, не пострадали в результате данного инцидента.
Как инцидент с ZetaChain повлияет на российский майнинг?
Прямого влияния на операционную деятельность российского майнинга нет, однако для майнеров, реинвестирующих прибыль в альткоины, падение курса ZETA на 4.8% означает снижение рублёвой стоимости активов. Это подчеркивает необходимость тщательного анализа рисков при инвестировании в новые блокчейн-проекты и диверсификации портфеля.
Какие уроки можно извлечь для инвесторов из этого случая?
Инцидент с ZetaChain напоминает о высоких рисках, связанных с кроссчейн-технологиями и новыми блокчейнами. Инвесторам следует уделять особое внимание аудитам безопасности проектов, репутации команды и наличию чётких планов реагирования на инциденты, чтобы защитить свои активы от волатильности, вызванной подобными событиями.

