Биткоин (BTC) потерял более 2,4% своей стоимости за последние 24 часа, опустившись до отметки в $76 923. Это произошло после неудачной попытки закрепиться выше $79 400 днём ранее. Падение затронуло весь топ-10 криптовалют, а общая капитализация рынка сократилась на 3,1% до $2,85 триллиона. Одновременно с этим, нефть марки Brent продолжила свой рост седьмой день подряд, достигнув трёхнедельного максимума на фоне обострения геополитической ситуации в Ормузском проливе.

Хронология событий

Утро вторника ознаменовалось заметным снижением на криптовалютном рынке. После того как биткоин не смог удержать уровень $79 400, началось коррекционное движение. Уже к 09:00 по московскому времени BTC торговался на уровне $76 923. Эфириум (ETH) последовал за биткоином, потеряв 3,2% и опустившись до $4 180, а Solana (SOL) снизилась на 4,5% до $168. Этот спад произошёл на фоне эскалации напряжённости вокруг Ормузского пролива, ключевого морского пути для транспортировки нефти. Цены на нефть Brent отреагировали ростом, превысив $91 за баррель, что стало самым высоким показателем за последние три недели. В мае 2024 года ситуация была иной — тогда биткоин демонстрировал устойчивый рост, несмотря на волатильность на традиционных рынках, что было обусловлено ожиданиями по снижению ставок ФРС и притоком средств в спотовые ETF.

Ключевые цифры и метрики

За 24 часа биткоин снизился на 2,4%, а его доминирование на рынке сократилось до 52,1%. Объём торгов BTC за этот период составил $38,5 миллиарда. Общая рыночная капитализация криптовалют уменьшилась на $90 миллиардов. Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index) опустился с 72 до 68 пунктов, перейдя из зоны «чрезвычайной жадности» в «жадность», что указывает на некоторое охлаждение настроений инвесторов. Открытый интерес по фьючерсам на биткоин сократился на 5,8% до $32,1 миллиарда, что свидетельствует о фиксации прибыли и снижении спекулятивной активности. Для сравнения, в начале апреля 2024 года открытый интерес достигал $36 миллиардов. Одновременно с этим, цена на нефть Brent выросла на 1,8% за сутки, достигнув $91,2 за баррель.

Что говорят участники рынка

«Ормузский пролив — это критическая точка для глобальных поставок нефти».

— отметил аналитик по сырьевым рынкам в Bloomberg. Любая эскалация в этом регионе немедленно отражается на ценах на энергоносители, что, в свою очередь, влияет на инфляционные ожидания и рисковые активы, такие как криптовалюты. Некоторые аналитики связывают текущее падение биткоина с реакцией на рост доходности казначейских облигаций США, которые становятся более привлекательными для инвесторов в условиях геополитической неопределённости. Это приводит к оттоку капитала из более рискованных активов. Также существует мнение, что часть инвесторов фиксирует прибыль после недавнего роста биткоина, перекладываясь в более стабильные активы.

Российский угол

Для российских майнеров и инвесторов текущая ситуация имеет свои особенности. Снижение курса биткоина напрямую влияет на рублёвую выручку, которая конвертируется по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1. При этом, затраты на электроэнергию, особенно в таких регионах как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, остаются относительно стабильными. Это означает снижение маржинальности майнинга в рублёвом эквиваленте. По нашим наблюдениям, при падении BTC ниже $75 000, рентабельность для части промышленных майнеров в РФ может опуститься ниже 15%. Российские майнеры, использующие хостинг-площадки в Сибири, сталкиваются с необходимостью более тщательного управления рисками, учитывая волатильность курса и потенциальное влияние на налогообложение (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц). В условиях растущего числа промышленных майнинг-площадок в РФ и активной работы по легализации майнинга через реестр ФНС, стабильность рублёвой выручки становится ключевым фактором для долгосрочного планирования и инвестиций в инфраструктуру.