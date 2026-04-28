Триггер события

Недавняя фишинговая кампания, нацеленная на пользователей платформы Robinhood, выявила новую тактику мошенников: использование функции «точечных алиасов» в Gmail. Злоумышленники создают поддельные электронные письма, которые выглядят как официальные уведомления от Robinhood, но используют модифицированные адреса отправителей. Например, адрес «robinhood@gmail.com» может быть изменён на «r.o.b.i.n.h.o.o.d@gmail.com» или «ro.bin.hood@gmail.com». Для почтовых серверов Gmail все эти адреса указывают на один и тот же аккаунт, что позволяет мошенникам обходить базовые спам-фильтры и выглядеть более легитимно. Цель таких писем — заманить жертву на поддельный сайт для ввода учётных данных, включая логин и пароль, что открывает доступ к их криптоактивам и фиатным средствам.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Фишинговые атаки — не новое явление в криптоиндустрии. В мае 2024 года, например, наблюдался всплеск атак на пользователей децентрализованных бирж (DEX) через поддельные токены и вредоносные смарт-контракты. Тогда фокус был на обмане при взаимодействии с блокчейном напрямую. В 2023 году широко распространились атаки с использованием поддельных мобильных приложений, имитирующих популярные криптокошельки и биржи. В 2022 году значительный ущерб нанесли фишинговые сайты, имитирующие крупные NFT-маркетплейсы, такие как OpenSea. Отличие текущей атаки с Gmail-алиасами заключается в её кажущейся простоте и использовании встроенной функции легитимного почтового сервиса для обхода защиты. Это делает её более коварной, поскольку пользователи привыкли доверять письмам, приходящим с доменов вроде gmail.com, особенно если они прошли спам-фильтры. Предыдущие атаки часто требовали более сложной инфраструктуры или эксплуатации уязвимостей в смарт-контрактах, тогда как эта использует психологию пользователя и особенности работы почтовых систем.

Цифры, которые меняют картину

По данным отчётов о кибербезопасности, фишинг остаётся одним из наиболее распространённых векторов атак в криптопространстве, составляя до 70% всех инцидентов, связанных с кражей средств. Средний ущерб от одной успешной фишинговой атаки на индивидуального пользователя может варьироваться от нескольких сотен до десятков тысяч долларов, в зависимости от объёма активов на скомпрометированном аккаунте. В случае с Robinhood, платформа управляет активами миллионов пользователей, и потенциальный ущерб от широкомасштабной кампании может быть колоссальным. Например, в 2021 году Robinhood уже сталкивалась с инцидентом, когда хакеры получили доступ к данным 7 миллионов клиентов, хотя тогда не было сообщений о краже средств. Текущая атака нацелена непосредственно на получение учётных данных, что является прямым путём к финансовым потерям. По нашим наблюдениям, ежегодный рост числа фишинговых атак на криптопользователей в России составляет не менее 25%.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российских криптопользователей и инвесторов эта ситуация означает усиление необходимости в многофакторной аутентификации (MFA) и повышенной бдительности. Курс рубля к доллару, составляющий около 90-95 ₽ за $1 на момент события, делает каждый украденный доллар ещё более значимым в рублёвом эквиваленте. Российские майнеры, работающие на промышленных площадках в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область (где тарифы для промышленных потребителей составляют 3-5 ₽/кВт·ч), также подвержены риску, если используют скомпрометированные аккаунты для управления своими криптоактивами на биржах. Успешные фишинговые атаки могут привести к потере средств, предназначенных для оплаты электроэнергии или закупки нового оборудования. Регулирующие органы, такие как ФНС, которая ведёт реестр майнеров, могут усилить требования к безопасности данных, хотя прямого влияния на ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» этот инцидент не окажет. Однако, он подчёркивает общую уязвимость цифровых активов и может стимулировать дальнейшую разработку стандартов кибербезопасности в отрасли.

Практический вывод для российского майнера/инвестора: необходимо всегда проверять полный адрес отправителя, избегать перехода по ссылкам из подозрительных писем и использовать аппаратные ключи безопасности или приложения-аутентификаторы для MFA. Потеря активов из-за фишинга не только приводит к прямым финансовым потерям, но и может создать сложности с налогообложением, поскольку доказать факт кражи и списать эти убытки для целей НДФЛ (13%/15%) или налога на прибыль (25%) может быть крайне сложно без соответствующих документов и полицейских отчётов.