После взлома KelpDAO на $292 млн общий объем заблокированных средств в DeFi сократился на $13 млрд. CEO Vercel заявил, что атака была проведена с использованием ИИ.

Криптоиндустрия столкнулась с очередным масштабным взломом в секторе децентрализованных финансов (DeFi). Протокол KelpDAO, специализирующийся на стейкинге, потерял $292 млн в результате сложной атаки. Этот инцидент стал одним из крупнейших в истории DeFi и вызвал серьезные вопросы о безопасности подобных платформ.

Сразу после взлома общий объем заблокированных средств (TVL) в экосистеме DeFi сократился на $13 млрд. Это значительное падение, учитывая и без того сложную ситуацию на рынке криптовалют в последние месяцы.

Особое внимание привлекло заявление CEO компании Vercel Гийермо Рауха. По его словам, атака на KelpDAO была проведена «высокопрофессиональными» злоумышленниками, которые использовали технологии искусственного интеллекта для реализации эксплойта. Это поднимает вопрос о том, насколько DeFi-протоколы готовы противостоять таким сложным угрозам.

Взлом KelpDAO стал очередным ударом по репутации DeFi. В последние годы этот сектор пережил множество аналогичных инцидентов, что заставляет инвесторов и пользователей с осторожностью относиться к подобным платформам. Безопасность остается ключевой проблемой, требующей срочного решения.

Что это значит для российских пользователей? Участникам крипторынка из РФ и СНГ стоит внимательнее относиться к выбору DeFi-платформ, тщательно изучать их механизмы безопасности и по возможности диверсифицировать свои активы. В условиях растущих угроз важно минимизировать риски и не хранить крупные суммы на одном протоколе.