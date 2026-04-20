Tether инвестировала $8 млн в токенизацию фондов ОАЭ через компанию KAIO

Компания Tether поддержала проект KAIO, который занимается токенизацией институциональных фондов в ОАЭ, инвестировав $8 млн в рамках раунда финансирования.

Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, объявила об участии в раунде финансирования на сумму $8 млн, направленном на развитие компании KAIO. Этот проект, регулируемый в Абу-Даби, специализируется на создании инфраструктуры для токенизации институциональных фондов, что позволяет упростить доступ инвесторов к этим активам через блокчейн.

KAIO разрабатывает решения, которые переводят традиционные финансовые инструменты, такие как фонды, на блокчейн. Это снижает барьеры для инвесторов, упрощая процесс участия в фондах и делая его более прозрачным. Компания уже получила одобрение от регулирующих органов ОАЭ, что подчеркивает её легитимность и перспективы на рынке.

Инвестиции Tether в KAIO — это часть стратегии компании по расширению своего присутствия в сфере блокчейн-инфраструктуры. Ранее Tether уже инвестировала в проекты, связанные с токенизацией активов и развитием блокчейн-технологий. Этот шаг также подчеркивает растущий интерес к токенизации в регионе Ближнего Востока, где ОАЭ активно продвигают инновации в финансовом секторе.

Что это значит для российских инвесторов? Токенизация фондов может стать новым инструментом для диверсификации портфелей. Российские инвесторы, заинтересованные в доступе к международным фондам, могут рассмотреть возможность использования подобных решений, особенно если они будут интегрированы с популярными блокчейн-платформами.

Частые вопросы

Что такое KAIO?
KAIO — это компания из ОАЭ, которая занимается токенизацией институциональных фондов, переводя их на блокчейн для упрощения доступа инвесторов.
Почему Tether инвестировала в KAIO?
Tether инвестировала в KAIO для расширения своего присутствия в сфере блокчейн-инфраструктуры и поддержки токенизации финансовых активов.
Как это влияет на инвесторов?
Токенизация фондов снижает барьеры для инвесторов, упрощая доступ к международным финансовым инструментам через блокчейн.

