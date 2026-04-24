Арест военнослужащего США за инсайдерскую торговлю на Polymarket

Министерство юстиции США предъявило обвинения действующему военнослужащему Гэннону Кену Ван Дайку в использовании конфиденциальной информации для осуществления ставок на платформе Polymarket. Согласно данным прокуратуры, 38-летний Ван Дайк, предположительно, использовал секретные разведданные, полученные в ходе своей службы, для участия в рынках прогнозов, связанных с политической ситуацией в Венесуэле и режимом Николаса Мадуро.

По версии следствия, Ван Дайк сделал ставки на общую сумму более 33 000 долларов США, что принесло ему прибыль в размере около 409 881 доллара. Эти операции осуществлялись на децентрализованной платформе Polymarket, которая позволяет пользователям делать ставки на исход различных событий, от политических выборов до экономических показателей. Обвинения включают сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывание денег, а также незаконное использование компьютерных систем.

Инцидент привлек внимание к вопросам безопасности данных и этичности использования служебной информации. Дело Ван Дайка подчеркивает потенциальные риски, связанные с доступом к секретным сведениям и их неправомерным использованием в личных целях, особенно на платформах, где анонимность может создавать иллюзию безнаказанности. Расследование продолжается, и подробности дела могут пролить свет на механизмы, которыми Ван Дайк предположительно получал и использовал конфиденциальные данные.

Polymarket, как децентрализованная платформа прогнозирования, функционирует на блокчейне, что обеспечивает прозрачность транзакций, но не гарантирует анонимность участников в случае расследования правоохранительными органами. Этот случай является одним из первых, когда федеральные власти США предъявляют обвинения, связанные с использованием инсайдерской информации на подобных децентрализованных рынках, что может создать прецедент для будущих разбирательств.

Что это значит для крипторынка и пользователей из РФ/СНГ

Данный инцидент демонстрирует растущее внимание регуляторов к децентрализованным платформам, даже если они позиционируются как анонимные. Для пользователей из России и СНГ это означает, что участие в подобных рынках прогнозов, особенно с использованием чувствительной информации, может повлечь за собой серьезные юридические последствия, несмотря на кажущуюся децентрализацию. Правоохранительные органы способны отслеживать и идентифицировать участников даже в блокчейн-сетях. Инвесторам и трейдерам следует проявлять максимальную осторожность и избегать любых действий, которые могут быть расценены как инсайдерская торговля или мошенничество, независимо от юрисдикции платформы.