Бразилия ужесточает регулирование: 27 платформ для рынков прогнозов попали под запрет

Национальный валютный совет Бразилии (CMN) принял решение о блокировке 27 платформ, предоставляющих услуги рынков прогнозов. Среди них оказались такие известные игроки, как Kalshi и Polymarket. Этот шаг направлен на регулирование финансового сектора страны и пресечение деятельности, не соответствующей местному законодательству.

Согласно постановлению CMN № 5298, под запрет попали производные финансовые инструменты, которые базируются на исходах событий в различных сферах: от спортивных состязаний и политических выборов до культурных мероприятий и развлечений. Регулятор подчеркнул, что подобные платформы не имеют надлежащих лицензий и не соответствуют установленным требованиям для работы на бразильском рынке.

Kalshi, одна из заблокированных платформ, является регулируемой биржей контрактов на события, лицензированной Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Она позволяет пользователям торговать контрактами, привязанными к исходам различных событий. Polymarket, в свою очередь, представляет собой децентрализованную платформу для рынков прогнозов, работающую на блокчейне. Ее особенность заключается в использовании криптовалют для ставок и расчетов, что часто вызывает вопросы у регуляторов по всему миру из-за сложности контроля и потенциальных рисков.

Контекст и причины решения бразильских властей

Решение бразильских властей не является изолированным случаем. Многие страны активно ищут способы регулирования новых форм финансовых инструментов, особенно тех, что связаны с криптовалютами и децентрализованными технологиями. Рынки прогнозов, по своей сути, напоминают азартные игры или ставки, но часто позиционируются как инструменты для торговли информацией или хеджирования рисков. Однако отсутствие четкого регулирования может приводить к манипуляциям, отмыванию денег и защите прав потребителей.

Бразилия в последние годы демонстрирует растущий интерес к регулированию криптовалютного рынка. Страна стремится создать прозрачную и безопасную среду для цифровых активов, одновременно защищая своих граждан от нелицензированных и потенциально рискованных финансовых продуктов. Запрет на деятельность 27 платформ является частью этой общей стратегии.

Что это значит для криптоиндустрии и пользователей из РФ/СНГ?

Для глобальной криптоиндустрии это решение Бразилии служит очередным напоминанием о растущем давлении со стороны регуляторов. Децентрализованные платформы, такие как Polymarket, сталкиваются с вызовами, связанными с юрисдикционной неопределенностью и необходимостью соответствовать местным законам в каждой стране. Это может привести к фрагментации рынка и усложнению доступа для пользователей.

Для пользователей из России и стран СНГ, которые интересуются рынками прогнозов или используют подобные платформы, ситуация в Бразилии подчеркивает важность осторожности. Регуляторы в этих регионах также активно изучают и вводят ограничения на деятельность, связанную с криптовалютами и нелицензированными финансовыми инструментами. Хотя прямого влияния на доступность этих платформ в РФ/СНГ нет, это прецедент, который может быть учтен другими странами при формировании своей регуляторной политики. Майнерам и инвесторам следует внимательно следить за изменениями в законодательстве своих стран, чтобы избежать потенциальных рисков и обеспечить соответствие своей деятельности правовым нормам.