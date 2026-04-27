С 13 по 15 мая 2026 года в Башне «Федерация» состоится Moscow Trading Week — ключевое событие для трейдеров и инвесторов. Конференция охватит темы от CeFi и DeFi до использования криптовалют банками и регулирования ЦФА.

Ключевое событие для финансовых рынков России и СНГ

С 13 по 15 мая 2026 года в столичном комплексе «Башня Федерация» пройдет масштабная конференция Moscow Trading Week. Это трехдневное мероприятие, ориентированное на трейдеров, инвесторов и всех участников финансового сектора, обещает собрать более 5000 посетителей. Организаторами выступают международная группа компаний ATF Media совместно с ивент-агентством BRIDGE. Генеральным спонсором мероприятия стал Альфа-Банк, а издание ForkLog выступит в качестве медиапартнера.

Конференция предоставит уникальную площадку для обсуждения актуальных тенденций и перспектив развития финансовых рынков, включая стремительно развивающийся мир криптовалют и блокчейна. Участники смогут ознакомиться с передовыми стратегиями, обменяться опытом с ведущими экспертами и установить новые деловые контакты.

Программа и ключевые темы

Деловая повестка Moscow Trading Week охватывает 16 разнообразных тематических направлений, затрагивающих наиболее острые и перспективные вопросы современной финансовой индустрии. Среди них:

Взаимодействие CeFi и DeFi: Анализ перспектив и вызовов интеграции централизованных и децентрализованных финансов.

Криптовалюты в российском банковском секторе: Обсуждение возможностей и ограничений использования цифровых активов российскими банками.

Будущее блокчейн-индустрии: Прогнозы развития технологии блокчейн и ее применения в различных сферах.

Искусственный интеллект в финансах: Применение ИИ для оптимизации торговых стратегий, анализа данных и повышения эффективности финансовых операций.

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА): Обзор текущего состояния и перспектив развития рынка ЦФА в России.

Помимо этих ключевых тем, отдельные секции будут посвящены инвестиционным стратегиям на период 2026–2030 годов, особенностям торговли на Московской бирже, макроэкономическим прогнозам и роли блокчейна в международных расчетах. Организаторы также анонсировали практические мастер-классы, разборы инвестиционных портфелей и дискуссии по вопросам налогообложения и регулирования финансового рынка.

Спикеры и форматы участия

На конференции выступят ведущие эксперты и представители крупных финансовых институтов. Среди заявленных спикеров:

Олег Комлик, вице-президент Банка ДОМ.РФ;

Адель Валиуллин, первый вице-президент «Газпромбанк»;

Дмитрий Аксаков, вице-президент ВЭБ.РФ;

Евгений Егоров, президент ассоциации ACI Russia;

Андрей Михайлишин, сооснователь BRICS PAY;

Олег Ушаков, председатель комиссии по ЦФА Совета ТПП РФ;

Любарто Сартойо, советник по инвестициям посольства Республики Индонезия в РФ.

Модератором конференции выступит Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам».

Помимо основной сцены, на площадке будет организована выставка, где будут представлены биржи, брокерские компании и проп-трейдинговые фирмы. Предусмотрены также специальные зоны для нетворкинга и VIP-гостей. В преддверии конференции, 12 мая, состоится PreParty от социальной сети DAOPEOPLE, а 15 мая для VIP-участников и спикеров запланирована AfterParty. Билеты на мероприятие доступны для приобретения на официальном сайте Moscow Trading Week.

«Конференция Moscow Trading Week станет важной платформой для обмена знаниями и опытом в быстро меняющемся мире финансов», — отмечают организаторы.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и трейдеров из России и стран СНГ Moscow Trading Week 2026 представляет собой уникальную возможность получить актуальную информацию о развитии финансовых рынков, включая криптовалюты и ЦФА, непосредственно от ведущих экспертов и регуляторов. Обсуждение вопросов регулирования, налогообложения и использования цифровых активов российскими банками особенно актуально в условиях формирования нового законодательного поля. Участие в конференции позволит быть в курсе последних тенденций, адаптировать свои инвестиционные стратегии и расширить профессиональные связи.

Практическое замечание для инвесторов

Учитывая заявленные темы, инвесторам стоит обратить внимание на секции, посвященные ЦФА и использованию криптовалют в банковском секторе. Эти направления могут стать ключевыми для формирования долгосрочных инвестиционных портфелей в условиях российской юрисдикции. Полученные знания помогут лучше ориентироваться в меняющемся законодательстве и принимать обоснованные решения относительно цифровых активов.