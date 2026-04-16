Центральный банк России продолжает ужесточать подход к регулированию криптовалютного рынка. На этот раз под прицел регулятора попали некастодиальные криптокошельки, которые позволяют пользователям самостоятельно хранить свои активы без участия третьих сторон.

Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что ведомство не поддерживает идею легализации таких кошельков для российских граждан. По его словам, разрешение на их использование было бы «безответственным» шагом, так как это создаёт значительные риски для финансовой системы страны.

Некастодиальные кошельки, такие как MetaMask, Trust Wallet и другие, предоставляют пользователям полный контроль над своими приватными ключами и средствами. Однако именно эта особенность делает их привлекательными для мошенников и затрудняет контроль со стороны регуляторов.

ЦБ РФ настаивает на использовании только кастодиальных решений, где криптоактивы хранятся у лицензированных операторов. Это позволяет регуляторам отслеживать транзакции и предотвращать использование криптовалют в незаконных целях.

Что это значит

Для российских пользователей криптовалют новость означает дальнейшее ужесточение контроля со стороны государства. Если предложение ЦБ будет одобрено, доступ к некастодиальным кошелькам может быть ограничен или полностью запрещён. Это вынудит граждан использовать только регулируемые платформы, что повысит прозрачность операций, но снизит уровень приватности.