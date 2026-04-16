Российская криптобиржа Grinex объявила о временной приостановке торговых операций после крупного взлома, в результате которого злоумышленники похитили средства на сумму $13 млн. По заявлению представителей компании, атака была организована иностранными спецслужбами.

В официальном сообщении Grinex указала, что инцидент произошёл в результате сложной кибератаки, направленной на подрыв доверия к российской криптоиндустрии. Команда биржи уже начала расследование и сотрудничает с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств произошедшего.

Пользователям биржи рекомендовано временно воздержаться от проведения операций до завершения проверки и восстановления всех систем. Grinex также пообещала компенсировать убытки пострадавшим клиентам в полном объёме.

Этот инцидент стал одним из крупнейших в истории российской криптоиндустрии. Ранее подобные атаки на криптобиржи в России были редки, что делает ситуацию особенно тревожной для участников рынка.

Что это значит

Для российских пользователей криптобирж этот случай служит напоминанием о важности соблюдения мер безопасности при хранении и использовании цифровых активов. Рекомендуется использовать аппаратные кошельки и двухфакторную аутентификацию для минимизации рисков. Кроме того, стоит внимательно выбирать платформы для торговли, отдавая предпочтение проверенным и надёжным биржам.