Согласно информации, полученной от источника, знакомого с ситуацией, последняя версия законопроекта Clarity Act сохраняет ранее установленный запрет на выплату вознаграждений за хранение стейблкоинов без активного использования. Однако введение новых формулировок, касающихся доходности стейблкоинов, было отложено.

Законопроект Clarity Act, направленный на регулирование стейблкоинов в США, продолжает вызывать дискуссии среди законодателей и представителей криптоиндустрии. Основная цель документа — установить чёткие правила выпуска и обращения стейблкоинов, а также минимизировать риски для потребителей.

Одним из ключевых положений законопроекта является запрет на выплату вознаграждений за хранение стейблкоинов на счетах без активного использования. Эта мера призвана предотвратить ситуации, когда пользователи могут получать доход, просто храня стейблкоины, что, по мнению законодателей, может создавать дополнительные риски для финансовой системы.

Несмотря на сохранение этого запрета, введение новых формулировок, касающихся доходности стейблкоинов, было отложено. Это решение может быть связано с необходимостью дополнительного анализа потенциальных последствий таких норм для рынка криптовалют и их пользователей.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ ситуация с законопроектом Clarity Act может иметь косвенное влияние. Если запрет на доходность стейблкоинов будет окончательно утверждён, это может повлиять на глобальные платформы, предлагающие подобные услуги. Однако пока что введение новых норм отложено, что даёт участникам рынка дополнительное время для адаптации к возможным изменениям.