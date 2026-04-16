Глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Майкл Селиг заявил, что регулятор не намерен замедлять процесс принятия новых правил, несмотря на отсутствие двухпартийного руководства. Обычно CFTC возглавляется группой из пяти комиссаров, представляющих обе основные политические партии США, однако в настоящее время комиссия функционирует без полного состава.

Демократические законодатели раскритиковали Селига за продвижение политики в одностороннем порядке. Они утверждают, что отсутствие двухпартийного руководства может привести к принятию решений, которые не учитывают интересы всех сторон. Однако Селиг подчеркнул, что CFTC продолжит выполнять свои обязанности по регулированию рынков, включая криптовалютный сектор.

CFTC играет ключевую роль в регулировании деривативов и товарных рынков в США, включая криптовалютные фьючерсы и опционы. В последние годы регулятор активно занимался разработкой правил для цифровых активов, стремясь обеспечить защиту инвесторов и предотвратить манипуляции на рынке.

Несмотря на критику, Селиг настаивает на том, что CFTC будет продолжать свою работу в обычном режиме. Он отметил, что регулятор стремится к прозрачности и открытости в процессе нормотворчества, приглашая к участию все заинтересованные стороны.

Что это значит

Для российских инвесторов и участников криптовалютного рынка это означает, что CFTC продолжит активно регулировать криптовалютные деривативы, что может повлиять на глобальные рынки. Важно следить за новыми правилами и их потенциальным воздействием на торговлю цифровыми активами.