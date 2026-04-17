Эксперты на Paris Blockchain Week заявили, что токенизация расширяет доступ к активам, но не создаёт ликвидные вторичные рынки.

На прошедшей неделе в Париже состоялось крупное мероприятие в области блокчейн-технологий — Paris Blockchain Week. Одной из ключевых тем обсуждения стала токенизация активов и её влияние на ликвидность. Участники дискуссии сошлись во мнении, что токенизация сама по себе не способна решить проблему низкой ликвидности активов.

Токенизация — процесс преобразования прав на активы в цифровые токены на блокчейне — уже несколько лет рассматривается как потенциальный инструмент для повышения доступности и прозрачности рынков. Однако эксперты подчеркнули, что этот процесс не создаёт автоматически активные вторичные рынки. «Токенизация не является волшебной палочкой, которая мгновенно решает все проблемы», — заявил один из участников панельной дискуссии.

Спикеры отметили, что токенизация действительно может упростить доступ к активам и ускорить процесс их выпуска. Например, она позволяет инвесторам из разных стран участвовать в проектах, которые ранее были доступны только локально. Однако для создания ликвидных рынков необходимы дополнительные усилия, включая развитие инфраструктуры, регулирование и формирование доверия со стороны участников рынка.

Особое внимание было уделено токенизации неликвидных активов, таких как недвижимость или произведения искусства. Эти активы традиционно сложно продать быстро и без значительных потерь в стоимости. Токенизация может сделать их более доступными для инвестиций, но без активного вторичного рынка их ликвидность останется низкой.

Что это значит

Для инвесторов из России и СНГ токенизация открывает новые возможности для диверсификации портфеля и доступа к ранее недоступным активам. Однако важно понимать, что токенизированные активы не всегда будут легко продаваться на вторичном рынке. Перед инвестированием стоит тщательно изучить ликвидность конкретного актива и инфраструктуру рынка, на котором он торгуется.