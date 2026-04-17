Гонконгская инвестиционная компания Flow Capital объявила о планах по токенизации фонда частного кредита объемом $150 млн. Этот шаг станет частью стратегии компании по интеграции традиционных финансовых инструментов в блокчейн-экосистему.

Согласно данным Bloomberg, Flow Capital также планирует привлечь дополнительные $30 млн через выпуск токенизированных акций до конца 2024 года. Эти средства будут направлены на расширение инвестиционных возможностей компании в сфере децентрализованных финансов (DeFi).

Токенизация активов — процесс преобразования прав на реальные активы в цифровые токены на блокчейне — становится все более популярной среди институциональных инвесторов. Этот подход позволяет повысить ликвидность активов, упростить процесс их передачи и снизить операционные издержки.

Flow Capital уже имеет опыт работы с блокчейн-технологиями. Компания активно инвестирует в проекты, связанные с DeFi, и рассматривает токенизацию как ключевой элемент своей стратегии развития.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов это событие подчеркивает растущий интерес крупных финансовых игроков к блокчейн-технологиям. Токенизация традиционных активов может открыть новые возможности для инвестиций и повысить доступность финансовых инструментов. Однако важно учитывать регуляторные риски и тщательно изучать проекты перед вложением средств.