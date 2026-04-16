Два связанных кошелька заработали $320 тыс. на ставках, связанных с последними помилованиями, объявленными Джо Байденом перед уходом с поста президента США.

Неизвестный трейдер, предположительно связанный с двумя кошельками, смог заработать $320 тыс. на платформе Polymarket, сделав ставки на последние помилования, объявленные Джо Байденом в последние минуты его президентского срока. Сделки были совершены с высокой точностью, что вызвало подозрения в возможной инсайдерской информации.

Polymarket — это децентрализованная платформа для прогнозных рынков, где пользователи могут делать ставки на различные события, включая политические решения. В данном случае трейдер сделал ставки на то, что Байден объявит помилования перед уходом с поста президента. Эти ставки оказались точными, что принесло значительную прибыль.

Анализ транзакций показал, что два кошелька, связанные между собой, совершили несколько ставок с высокой точностью. Это вызвало вопросы у сообщества, так как подобные сделки могут указывать на использование инсайдерской информации. Платформа Polymarket пока не прокомментировала этот случай.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Подобные случаи подчеркивают важность осторожности при использовании децентрализованных платформ. Хотя прогнозные рынки могут быть прибыльными, они также сопряжены с рисками, включая возможные манипуляции и использование инсайдерской информации.