Tether выделит $127,5 млн для помощи децентрализованной бирже Drift Protocol, пострадавшей от взлома на $286 млн. Взамен Drift перейдет на использование USDT в качестве основного стейблкоина.

Tether приходит на помощь Drift Protocol

Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether объявил о планах по поддержке децентрализованного протокола Drift Protocol, который в начале апреля подвергся масштабному взлому. Цель инициативы — помочь платформе вернуть украденные средства пользователям. Однако это сотрудничество имеет ключевое условие: в рамках плана восстановления, направленного на возмещение убытков в размере $286 млн, Drift Protocol обязуется перейти на использование USDT в качестве основного стейблкоина, отказавшись от конкурирующего USDC от Circle.

«План восстановления предлагает четкую, ориентированную на доход модель, которая с первого дня ставит в приоритет интересы пользователей Drift», — говорится в официальном заявлении Tether. Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, подтвердил эту новость, подчеркнув заинтересованность компании в проекте. «Кроме того, в рамках перезапуска Drift переведет свой расчетный актив с USDC на USDT, привлекая более 128 000 пользователей и свыше 35 команд экосистемы к торговле на базе USDT», — добавил он.

Детали взлома и план восстановления

1 апреля хакеры вывели более $286 млн с торговой платформы Drift, работающей на блокчейне Solana. Позднее следователи предположили, что за атакой стоят северокорейские киберпреступники. Tether заявил, что предоставит Drift Protocol $127,5 млн в рамках программы восстановления. Дополнительные $20 млн, согласно заявлению, будут внесены другими неназванными партнерами.

Drift Protocol сообщил, что полученные средства будут направлены в специальный фонд для компенсации потерь пользователей, общая сумма которых на данный момент оценивается в $295 млн. Протокол активно сотрудничает с правоохранительными органами и специалистами по блокчейн-криминалистике для возврата украденных активов. Для пострадавших пользователей будут выпущены специальные токены, каждый из которых будет представлять собой долю в фонде восстановления и будет подлежать передаче.

Перезапуск протокола состоится после проведения аудита безопасности двумя независимыми фирмами — OtterSec и Asymmetric. Это должно обеспечить повышенную устойчивость платформы к будущим атакам.

Как произошел взлом и меры безопасности

Исследователи блокчейна выяснили, что хакеры смогли скомпрометировать протокол, на протяжении нескольких месяцев выстраивая доверительные отношения с командой Drift. Они лично встречались с представителями проекта на конференциях, выдавая себя за сотрудников легитимной торговой организации. В результате киберпреступникам удалось обманом заставить подписантов мультисиг-кошельков одобрить транзакции, суть которых они не до конца понимали, получив таким образом административный контроль над протоколом. Это позволило им изменить разрешения и вывести средства.

В рамках перезапуска Drift внедрит новые меры безопасности: подписанты мультисиг-кошельков будут использовать специализированные устройства для подписи, а информация об их личностях будет строго конфиденциальной и предоставляться только по принципу «необходимости знать».

Уязвимости в DeFi секторе

Взлом Drift произошел на фоне усиленного внимания к вопросам безопасности в сфере децентрализованных финансов (DeFi). До атаки на Drift киберпреступники взломали DEX и автоматизированный маркет-мейкер Balancer, похитив $128 млн. Недавно также была совершена атака на популярный мост Hyperbridge, где злоумышленники попытались создать $1,2 млрд поддельных криптовалют, но из-за проблем с ликвидностью смогли вывести лишь $237 000.

В прошлом году хакеры похитили рекордные суммы, атакуя DeFi-протоколы, хотя большая часть украденных средств пришлась на централизованные биржи. Дэвид Швед, эксперт по кибербезопасности и главный операционный директор SVRN (инфраструктурной фирмы Near Protocol), после взлома Drift подчеркнул, что DeFi-протоколам необходимо уделять больше внимания улучшению своей безопасности.

Что это значит для рынка и пользователей из РФ/СНГ

Эта ситуация демонстрирует растущую взаимосвязь между крупными эмитентами стейблкоинов и DeFi-проектами. Участие Tether в восстановлении Drift Protocol не только помогает пострадавшим пользователям, но и укрепляет позиции USDT на рынке децентрализованных финансов. Для инвесторов и пользователей из РФ/СНГ это событие подчеркивает важность диверсификации рисков и тщательной проверки безопасности проектов, особенно в условиях повышенной активности хакеров. Переход Drift на USDT может также повлиять на ликвидность и торговые пары на других платформах, где ранее доминировал USDC.

Практический вывод для майнеров

Хотя данная новость напрямую не касается ASIC-майнинга или оборудования, она служит важным напоминанием о необходимости обеспечения безопасности своих активов. Майнерам, которые используют DeFi-платформы для управления своими доходами или инвестирования, следует быть предельно осторожными. Всегда используйте аппаратные кошельки, тщательно проверяйте адреса смарт-контрактов и избегайте взаимодействия с подозрительными проектами. Регулярно обновляйте программное обеспечение и используйте надежные методы аутентификации для защиты своих средств от потенциальных взломов.