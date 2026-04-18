Джозеф Любин, сооснователь Ethereum, в интервью CoinDesk высказал опасения по поводу контроля над искусственным интеллектом со стороны крупных технологических компаний. Он также обсудил развитие Ethereum через MetaMask, стейблкоины и токенизацию.

Джозеф Любин, один из создателей Ethereum, в интервью CoinDesk поделился своими взглядами на ключевые вызовы, с которыми сталкивается технологическая индустрия. Особое внимание он уделил рискам, связанным с концентрацией контроля над искусственным интеллектом (ИИ) в руках ограниченного числа крупных корпораций.

Любин отметил, что развитие ИИ должно быть децентрализованным, чтобы избежать монополизации и потенциальных злоупотреблений. «Контроль над ИИ несколькими крупными компаниями может привести к серьёзным последствиям для общества и экономики», — подчеркнул он.

В ходе беседы сооснователь Ethereum также рассказал о развитии экосистемы Ethereum, включая такие проекты, как MetaMask, стейблкоины и токенизация активов. Он выразил уверенность в том, что эти технологии продолжают играть ключевую роль в расширении возможностей блокчейна.

Отдельно Любин прокомментировал угрозы, связанные с квантовыми вычислениями. По его мнению, это долгосрочная проблема, которая не представляет немедленной опасности для блокчейн-индустрии и может быть решена с помощью соответствующих технологических разработок.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов заявления Любина подчеркивают важность децентрализации не только в криптовалютной сфере, но и в других технологических областях. Это также напоминает о необходимости следить за развитием ключевых проектов Ethereum, таких как MetaMask и стейблкоины, которые могут повлиять на рыночную динамику.