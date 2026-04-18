В 2025 году киберпреступники скомпрометировали более одного миллиона онлайн-банковских аккаунтов, используя вредоносные программы для кражи финансовых данных. По данным компании Kaspersky, жертвами стали клиенты 100 крупнейших банков мира, а украденные учетные данные свободно распространялись на даркнете.
Основные данные исследования
Согласно отчету Kaspersky Digital Footprint Intelligence (DFI), наибольшее количество скомпрометированных аккаунтов на один банк зафиксировано в Индии, Испании и Бразилии. Атаки стали более изощренными: злоумышленники перешли от традиционных банковских вредоносных программ к методам кражи учетных данных, включая использование инфостилеров и распространение украденной информации через подпольные рынки.
Кроме того, в 2025 году значительно увеличилось количество мобильных банковских угроз. Атаки с использованием мобильного банковского вредоносного ПО выросли в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Также на 59% увеличилось количество обнаружений инфостилеров на персональных компьютерах.
Что это значит
Рост числа кибератак на банковские аккаунты свидетельствует о необходимости усиления мер безопасности как со стороны финансовых учреждений, так и со стороны пользователей. Использование двухфакторной аутентификации, регулярная смена паролей и установка антивирусного ПО становятся обязательными мерами для защиты личных данных.
Практический вывод: пользователям онлайн-банкинга следует быть особенно внимательными к подозрительным ссылкам и файлам, а также регулярно обновлять программное обеспечение на своих устройствах.
