Anthropic представила экспериментальный инструмент для дизайна на основе ИИ

Компания Anthropic представила экспериментальный продукт Claude Design — инструмент для генерации дизайна на базе ИИ, работающий на модели Claude Opus 4.7.

Компания Anthropic, известная своими разработками в области искусственного интеллекта, анонсировала новый экспериментальный продукт — Claude Design. Этот инструмент предназначен для автоматизированной генерации дизайна на основе текстовых запросов и работает на базе мощной модели Claude Opus 4.7.

Возможности Claude Design

Claude Design позволяет создавать широкий спектр визуальных материалов, включая интерфейсы, прототипы, презентации, лендинги и маркетинговые материалы. Инструмент ориентирован как на профессиональных дизайнеров, так и на пользователей без опыта в этой сфере. Одной из ключевых особенностей является способность адаптироваться под фирменный стиль компании, автоматически применяя бренд-гайды без необходимости ручной настройки.

Созданные макеты и прототипы можно экспортировать в различные форматы, такие как PDF, PPTX и HTML, а также интегрировать с другими инструментами, например, с платформой Canva. Кроме того, готовые проекты можно передавать для дальнейшей реализации в Claude Code.

Доступность и стратегия Anthropic

Claude Design доступен для пользователей тарифных планов Claude Pro, Max, Team и Enterprise. Этот релиз является частью более широкой стратегии компании по превращению Claude из простого чат-ассистента в универсальную платформу для работы и творчества.

Ранее, в апреле 2024 года, Anthropic представила среду для запуска сложных и длительных агентных задач — Claude Managed Agents, что также свидетельствует о стремлении компании расширять функциональность своих продуктов.

Что это значит для пользователей? Claude Design предлагает удобное решение для автоматизации дизайнерских задач, что может значительно ускорить процесс создания визуального контента и снизить нагрузку на дизайнеров.

Практический вывод: инструмент может быть полезен как для крупных компаний, так и для индивидуальных пользователей, особенно тех, кто не обладает профессиональными навыками в дизайне.

Частые вопросы

Что такое Claude Design?
Claude Design — это экспериментальный инструмент от Anthropic для автоматизированной генерации дизайна на основе текстовых запросов.
На какой модели работает Claude Design?
Инструмент работает на базе модели Claude Opus 4.7, которая является одной из самых мощных на сегодняшний день.
Кому доступен Claude Design?
Claude Design доступен для пользователей тарифных планов Claude Pro, Max, Team и Enterprise.

    Похожие новости