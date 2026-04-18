Компания Anthropic, известная своими разработками в области искусственного интеллекта, анонсировала новый экспериментальный продукт — Claude Design. Этот инструмент предназначен для автоматизированной генерации дизайна на основе текстовых запросов и работает на базе мощной модели Claude Opus 4.7.

Возможности Claude Design

Claude Design позволяет создавать широкий спектр визуальных материалов, включая интерфейсы, прототипы, презентации, лендинги и маркетинговые материалы. Инструмент ориентирован как на профессиональных дизайнеров, так и на пользователей без опыта в этой сфере. Одной из ключевых особенностей является способность адаптироваться под фирменный стиль компании, автоматически применяя бренд-гайды без необходимости ручной настройки.

Созданные макеты и прототипы можно экспортировать в различные форматы, такие как PDF, PPTX и HTML, а также интегрировать с другими инструментами, например, с платформой Canva. Кроме того, готовые проекты можно передавать для дальнейшей реализации в Claude Code.

Доступность и стратегия Anthropic

Claude Design доступен для пользователей тарифных планов Claude Pro, Max, Team и Enterprise. Этот релиз является частью более широкой стратегии компании по превращению Claude из простого чат-ассистента в универсальную платформу для работы и творчества.

Ранее, в апреле 2024 года, Anthropic представила среду для запуска сложных и длительных агентных задач — Claude Managed Agents, что также свидетельствует о стремлении компании расширять функциональность своих продуктов.

Что это значит для пользователей? Claude Design предлагает удобное решение для автоматизации дизайнерских задач, что может значительно ускорить процесс создания визуального контента и снизить нагрузку на дизайнеров.

Практический вывод: инструмент может быть полезен как для крупных компаний, так и для индивидуальных пользователей, особенно тех, кто не обладает профессиональными навыками в дизайне.