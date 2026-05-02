Аналитики Rand Group обнаружили связь между сменой председателя ФРС США и падением цены биткоина. Новый кандидат Кевин Уорш пока не даёт чётких сигналов.

Смена председателя ФРС США сопровождалась падением биткоина в среднем на 15% за последние 10 лет. Rand Group опубликовала исследование, показывающее чёткую корреляцию между этими событиями.

Что произошло

Аналитики Rand Group проанализировали данные с 2013 года и выявили закономерность: в течение 3 месяцев после назначения нового главы ФРС курс биткоина снижался в среднем на 15%. В 2018 году, когда Джерома Пауэлла назначили председателем, BTC потерял 20% за квартал.

Контекст и предыстория события

ФРС играет ключевую роль в регулировании денежной массы и процентных ставок в США. Смена её руководства всегда вызывает повышенную волатильность на финансовых рынках. Кевин Уорш, потенциальный кандидат на пост председателя, ранее выступал за ужесточение монетарной политики, что может негативно сказаться на рисковых активах, включая криптовалюты.

Реакция рынка

После публикации исследования Rand Group курс биткоина снизился на 2% за сутки, достигнув отметки $41 500. Волатильность индекса BTC увеличилась на 15% по сравнению с предыдущей неделей.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, особенно в регионах с низкими тарифами на электроэнергию (Иркутская область, Красноярский край, Карелия), падение курса биткоина может снизить рентабельность. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 выручка в рублях сократится пропорционально падению BTC. В таких условиях особенно важно оптимизировать затраты на электроэнергию и оборудование.

Исторические данные показывают, что после коррекции биткоин обычно восстанавливается в течение 6-12 месяцев. Российским инвесторам стоит учитывать этот фактор при планировании своих стратегий.