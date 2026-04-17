Регулирование 1 мин

Schwab с активами $11 трлн запускает торговлю BTC и ETH

Крупнейший финансовый гигант Schwab с активами свыше $11 трлн начал предлагать спотовую торговлю биткоином и эфириумом. Комиссии за услугу остаются высокими.

Один из крупнейших финансовых конгломератов мира, Charles Schwab Corporation, объявил о запуске спотовой торговли криптовалютами. Теперь клиенты компании могут покупать и продавать биткоин (BTC) и эфириум (ETH) напрямую через платформу Schwab.

Schwab управляет активами на сумму более $11 трлн, что делает его одним из ключевых игроков на мировом финансовом рынке. Выход компании на крипторынок свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к цифровым активам.

Однако пользователям стоит учитывать, что комиссии за торговлю криптовалютами через Schwab остаются высокими. Точные размеры сборов компания не раскрывает, но эксперты предполагают, что они могут быть выше, чем на специализированных криптобиржах.

Параллельно с этим глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бенхэм подвергается критике со стороны обеих политических партий. Чиновник выступает за более жёсткое регулирование крипторынка, что вызывает недовольство как у демократов, так и у республиканцев.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров запуск торговли криптовалютами через Schwab открывает новые возможности для выхода на международный рынок. Однако высокие комиссии могут сделать этот вариант менее привлекательным по сравнению с локальными биржами. В условиях ужесточения регулирования в США важно следить за изменениями в законодательстве, которые могут повлиять на доступность криптоуслуг для резидентов РФ.

Частые вопросы

Какие криптовалюты поддерживает Schwab?
Charles Schwab запустил спотовую торговлю двумя криптовалютами: биткоином (BTC) и эфириумом (ETH).
Почему это важно для крипторынка?
Выход крупнейшего финансового конгломерата с активами $11 трлн на крипторынок подтверждает растущий интерес институциональных инвесторов к цифровым активам.
Какие комиссии за торговлю криптовалютами в Schwab?
Точные размеры комиссий не раскрываются, но эксперты предполагают, что они выше, чем на специализированных криптобиржах.

