Один из крупнейших финансовых конгломератов мира, Charles Schwab Corporation, объявил о запуске спотовой торговли криптовалютами. Теперь клиенты компании могут покупать и продавать биткоин (BTC) и эфириум (ETH) напрямую через платформу Schwab.

Schwab управляет активами на сумму более $11 трлн, что делает его одним из ключевых игроков на мировом финансовом рынке. Выход компании на крипторынок свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к цифровым активам.

Однако пользователям стоит учитывать, что комиссии за торговлю криптовалютами через Schwab остаются высокими. Точные размеры сборов компания не раскрывает, но эксперты предполагают, что они могут быть выше, чем на специализированных криптобиржах.

Параллельно с этим глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бенхэм подвергается критике со стороны обеих политических партий. Чиновник выступает за более жёсткое регулирование крипторынка, что вызывает недовольство как у демократов, так и у республиканцев.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров запуск торговли криптовалютами через Schwab открывает новые возможности для выхода на международный рынок. Однако высокие комиссии могут сделать этот вариант менее привлекательным по сравнению с локальными биржами. В условиях ужесточения регулирования в США важно следить за изменениями в законодательстве, которые могут повлиять на доступность криптоуслуг для резидентов РФ.